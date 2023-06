Romina Uhrig enfrentó todas las acusaciones en su contra: "Como diputada jamás..."

Ahí, la exdiputada le respondió: "No sé quién metió mano ahí, porque jamás como diputada cobré un sueldo de 700 mil pesos". La exparticipante del reality, que está casada con el exintendente de Moreno, Walter Festa, subrayó que es una causa anónima y que se la hicieron al político cuando iba a postularse nuevamente a intendente. "Ya sabemos quién fue la persona (que hizo la causa) que se la pueden hacer a cualquiera de nosotros. Obviamente se la hicieron a él para ensuciarlo. No voy a decir quién fue", detalló.

ROMINA UHRIG 2 LAM.jpg

El conductor agregó que la causa fue mucho antes de que ella entrara a Gran Hermano y le repreguntó: "¿Todo eso que figura en la causa no existe? No existen los lotes, los sueldos".

"Mi sueldo de 700 mil pesos es mentira, yo cobraba antes de entrar a Gran Hermano 150 mil pesos, lo máximo que cobré fue como diputada", dijo y reiteró: "Es una denuncia anónima que fue de maldad y sabemos quién fue la persona. Y segundo, yo sabía dónde me metía, si yo tenía cosas ocultas o malas no me voy a exponer. No iría ahora al Bailando".

"¿Y él (Festa) está limpio?¿Vos ponés las manos en el fuego por él?", lanzó de Brito. "Yo no pongo las manos en el fuego por nadie", afirmó Romina.

Embed

Ángel de Brito anunció dos nuevas confirmadas para el Bailando 2023

Ángel de Brito confirmó este lunes en LAM (América TV) dos nuevas participantes para el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. La ex participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, y la deportista Noel Barrionuevo competirán en la pista de baile más importante de la televisión.

"Una es fácil, la de la política es fácil. Está confirmada para el Bailando 2023 la señora o señorita Romina Uhrig de Gran Hermano. Bienvenida a la pista", adelantó el conductor.

"Es la única que no vino a LAM", acotó Yanina Latorre. "Es la virgen de LAM. La vi en una nota diciendo que no baila, que no estaba segura del Bailando, parece que cambió de opinión. La llamaron y adentro", contó de Brito. "Le encanta la cámara", dijo Latorre sobre la exdiputada.

Romina Uhrig

"La otra si la adivinan les pago una comida a cada una", les dijo Ángel a las angelitas. "Está vinculada al deporte, a la Selección. No juega al fútbol femenino. Tiene 39 años, no está casada, está en pareja", comenzó diciendo el conductor sobre la segunda confirmada.

"Salió con un basquetbolista, tiene dos amigas muy famosas, una es Gianinna Maradona. Ella es excelente en un deporte y vivió de ese deporte. Es una ex leona", agregó Ángel. "Es Noel Barrionuevo y es ex leona, jugadora de la Selección argentina de hockey. Tiene mucho entrenamiento, vamos a ver si se mueve", confirmó.

"¿Cómo se llega a este nombre?", preguntó Fernanda Iglesias. "No tengo la más mínima idea", le respondió Ángel."Como Fernanda Sosa... recomendaciones", lanzó Yanina. "Ese es un caso aparte, pero ella es una jugadora de elite, no es una cualquiera", sostuvo el conductor.