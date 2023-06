Romina Uhrig reveló lo que todos quieren saber: ¿Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tuvieron sexo?

Embed

La ex participante de GH habló del rumor de romance entre sus ex compañeros. "¿Marcos y Juli están saliendo?", le preguntó el conductor. "No, no, no", respondió Romina. Y Ángel fue por más: "¿Están teniendo sexo?". Y ahí Romina reaccionó: "¡Ay, no! Se dicen un montón de cosas...".

"Se lo pregunté el otro día al Conejo y se le iluminó la cara, estaba casi por llorar", sumó el periodista. "¿A quién no le gustaría? Si tanto nos hicieron la película con Juli y Marcos. Son los dos re lindos", remarcó Uhrig. "¿Te gustan como pareja?", le preguntó de Brito . "¡Sí! Re. Ya la gente te lo vende así. Te gusta", cerró la ex diputada.

romina uhrig.jpg

La foto viral que alimenta los rumores de romance entre Marcos y Julieta

Desde la cuenta de LAM en Twitter @elejercitodelam difundieron una foto que enloqueció a los fans de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio de Gran Hermano 2022.

En la imagen en cuestión se observa al ganador del reality en un boliche, muy cerquita de una mujer, que para muchos era nada más ni nada menos que Juli.

foto marcos ginocchio.jpg

Esa foto no hizo más que alimentar los rumores de romance entre los dos ex participantes de Gran Hermano. Sin embargo, la verdad no tardó en salir a luz.

La mujer junto a Marcos es La Tora, que también estuvo en el mismo boliche esa noche. De hecho, se conoció una imagen que comprueba que ella tenía una gorra, como se ve en la foto publicada por LAM, horas antes de ir a ese lugar.