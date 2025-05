Trascendieron detalles del coqueteo de La China con un famoso director: "Le mandaba fotos en...":

"La China estaba en pareja con Vicuña. Este director estaba buscando a la protagonista de su película", comenzó diciendo Yanina.

"La China decidió que ella podía ser la protagonista. Hizo un casting. Después del casting, La China le empezó a mandar mensajes al director, muy subidos de tono. Ella intentó conseguir el papel... ¿Cómo? Se cortó el pelo, como exigía el personaje de esa película, le mandaba fotos en conch... y le decía: 'es para nuestra peli'", completó la angelita.

Yanina indicó que del otro lado le cortaron el rostro. "El tipo le contestó: 'no me interesa'. No consiguió el papel", cerró.

El descargo feroz de la China Suárez por las críticas y el picante mensaje que Graciela Alfano le dejó

La China Suárez está en boca de todos por su viaje junto a su gran amor, Mauro Icardi, por Turquía. En Intrusos (América TV) contaron detalles de la estadía en Estambul y, al parecer, hubo algo que se dijo en el programa que no fue del agrado de la actriz.

En su cuenta de Instagram, la pareja del jugador publicó un descargo feroz. "Me encanta escucharlas a todas las santitas juzgar, señalar sentadas en un programa, si yo hablara, las hago mierda a todas", comenzó diciendo.

La China aclaró que deberían agradecer su silencio. "La diferencia es que yo no hablo, ni me meto en la vida de los demás, pero sepan que sé mucho más de lo que creen", completó.

Al mensaje de la actriz se sumó Graciela Alfano, que le dio su apoyo. "Chinita, cuando la vida nos da tanto, hay que entender que las cucarachas sufran y pataleen como locas", le comentó.

"Te juzgan y te condenan sin juicio ni prueba. Fiscales de camas patéticas y brutas. Con esa maldad quemaron muchas mujeres en la Inquisición", siguió la ex vedette.

Y finalizó: "No les des cabida, vos seguirás con tu vida reina y ellas quedando como lo que son, fantasmas sin vida que miran la tuya desde el palacio de las cucarachas. Ninguna realidad cambia por un par de palabritas que se las lleva el viento".