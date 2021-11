Jimena Barón no perdonó a Rocío Marengo por el playback

Pero luego llegó el momento de la filosa crítica que apuntó a que la modelo Rocío Marengo dejó de cantar e hizo playback.

“Pero no te voy a perdonar que hiciste playback que hiciste. Al principio de solapa cantaste, pero después, no, te hiciste la dolobu...”, lanzó Jimena.

“No, no, acá tienen que cantar. Hacer que cantas a mí no me gustó para nada. Hacer que cantas, entonces cantaron muy poquito”, fundamentó la jurado.

"Mi critica es que cantaste muy poquito tiempo Ro. Lo demás espectacular, bailaste bárbaro y una actitud increíble", reafirmó Jimena Barón ante el descargo de la dupla de baile y la coach.

rocio marengo.jpg

