Palito Ortega contó cómo fue el reencuentro con su madre

“Yo ya había empezado a trabajar, le compré un departamento muy lindo. Le dije: ‘Yo quiero que estés acá, más cerca, en Capital’. Porque vivía en Berazategui. Y bueno, nos empezamos a ver más seguido, empezamos a hablar... Las conversaciones son interesantes porque ponen en blanco y negro muchas cosas. Ella tenía muchos argumentos siempre, me contaba cosas que yo sabía, más o menos, por dónde iba todo”, profundizó el cantante de 80 años.

Y explicó sobre su familia y cómo hicieron tras la ida repentina de su mamá: “Éramos cinco varones y una hermana muy chiquita. Y mi viejo se hizo cargo de todo. Entonces, mi viejo era como Dios. No me alcanzaba las manos para querer ayudarlo. Le dije: ‘Papá, haceme un cajón de lustrar’. Y me iba a la puerta de un club, venía un tipo y le lustraba y le cantaba, para que vengan más clientes. Y después, esas monedas se las ponía en las manos a él”.

palito ortega 1.jpg

La noche especial de Julieta Ortega con Palito

En octubre de este año, Julieta Ortega festejó su cumpleaños realizando la función de Perdida Mente, la obra dirigida por José María Muscari. Estuvieron presentes Palito Ortega, Evangelina Salazar y el hijo de Julieta, Benito.