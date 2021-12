Sergio Lapegüe confesó que su mujer, Bochi, no quiere que se dedique a la música

"Presentamos el disco con canciones nuevas con música de la época del '50. Y se la pasó muy bien", indicó.

Y en el live de Instagram que hizo con PrimiciasYa.com, el periodista confesó que su mujer, Bochi, no quiere que se dedique a la música. Hasta le compuso un tema y ella aseguró de manera directa: "No me gusta".

"¿Y Bochi qué tiene que ver con tu lado musical, ella te aconseja? ¿Le compusiste un tema", le consultó Juan Pablo Godino, de este portal, a Lapegüe. Y el conductor del Trece y TN contestó: "Bochi es antimúsica, no quiere saber nada con la música. No le gusta nada, pero sin duda es mi sostén".

sergio-lapegue.jpg

La crítica de Bochi a Sergio Lapegüe

"A ella no le gusta lo que hay alrededor de la música, pero yo hago las cosas de manera concientizada y vamos juntos en este camino. Yo le compuse un tema y ella me dijo que no le gusta", agregó.

Luego, se le pidió que le cante en vivo durante el live el tema "Sin Vos" a Bochi y ella criticó la letra: "No quiere saber nada", señalaron. ¡Mirá el video!