Por qué la trágica muerte de Talía Araceli Mansilla, de 29 años, sacude a la Fórmula 1

Talía viajaba en un Citroën C3 junto a otras personas cuando se produjo la colisión frontal con un Ford Focus. Según reportes oficiales, ella murió en el acto, al igual que otras dos ocupantes del vehículo. Una cuarta víctima falleció horas después en el hospital.

La joven había mantenido un perfil reservado, pero su apellido inevitablemente remite a la historia de su padre, quien en la década del 80 estuvo a punto de convertirse en el primer argentino en irrumpir en la Fórmula 1 moderna.

Quique Mansilla fue una figura destacada en el automovilismo británico, llegando incluso a competir mano a mano con Ayrton Senna en sus años formativos.

“Ayrton no era más rápido que yo”, había recordado Mansilla en entrevistas recientes, repasando su histórica rivalidad con el ícono brasileño.

Su carrera quedó marcada por factores políticos y económicos, especialmente por el impacto de la Guerra de las Malvinas, que frustró sus aspiraciones de llegar a la máxima categoría.