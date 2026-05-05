"Todo mal con vos": escena de celos y feroz pase de factura de Gladys La Bomba Tucumana a Zunino en Gran Hermano

El ida y vuelta se puso picante. “Cómo me das a mí, Santi. La tenés conmigo, siempre me tirás la mala, eh”, se quejó Franco. “No, pero es que vos canchereás. Estás jugando con fuego”, cerró el conductor, dejando la sensación de que la bomba recién empieza a explotar.

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Cómo fue el fuerte cruce en la cena de Gran Hermano entre Gladys "La Bomba Tucumana" y Luana Fernández

En la cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el clima se volvió espeso cuando Gladys “La Bomba Tucumana” apuntó directamente contra Luana Fernández. El choque entre ambas dejó al descubierto viejas tensiones y se transformó en uno de los momentos más calientes de la velada.

Con tono firme, Gladys expuso su malestar por la convivencia y dejó claro que no confía en Luana. “Luana quiero que se vaya. No me gusta convivir con alguien que no es leal. Aunque estemos jugando, yo soy respetuosa y tengo lealtad con la gente que me siento más identificada y a esa gente me pego. Obviamente tengo mi carácter y mi forma de jugar, juego sola”, lanzó, marcando su postura sin rodeos.

La cantante fue más allá y habló de traición. “Me sentí muy traicionada porque es la primera persona con la que yo me relacioné, me sentí más atraída dentro de la casa, con el grupo con el que yo estoy jugando y yo lo que tengo es un sello acá enorme de lealtad y fidelidad. Ella me clavó un puñal por la espalda, además de ofenderme públicamente y acusarme”, agregó, visiblemente dolida.

Luana, lejos de quedarse callada, respondió con ironía y seguridad: “Hace tres días entraste. Igual debo decir, Santi, que, otra vez reitero, es un honor que dos tremendas icónicas me nombren así, como Gla y como Grace, de verdad para mí es un montón”.

Gladys no aflojó y retrucó: “Yo voy en contra tuyo porque vos te portaste mal conmigo”. Luana defendió su estrategia: “Yo eso ya lo hablé y te lo aclaré. Y siento que viniste a destruir mi grupo donde yo estaba, que ya ahora no lo necesitás. Tu hijo tiene 33 años igualmente, ya lo hablamos a eso. Esto es un juego, es un reality show”.

El cruce se volvió más personal cuando Gladys exigió respeto: “Pará, pará, sé respetuosa, ya que no lo fuiste nunca conmigo. Yo no vine acá a acostarme con nadie, capaz que vos sí”. Luana no se quedó atrás: “No lo sé, no parece”. La tensión era evidente y ninguna cedía terreno.

La Bomba cerró con contundencia: “Te equivocaste y bien feo conmigo. Con vos no podría convivir nunca, no puedo ni quiero ni deseo”. Luana, tranquila, contestó: “Está perfecto, la gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto, listo, perfecto, te saldrás con la tuya”.

El intercambio terminó con un último cruce que dejó claro que la relación está rota. “Yo, mi amor, yo tengo vida afuera, tengo trabajo”, dijo Gladys. “Bueno, todos tenemos vida”, retrucó Luana. “No, no sé vos”, cerró La Bomba, poniendo el broche a una discusión que promete seguir dando que hablar dentro y fuera de la casa.