Se conoció un desgarrador detalle del brutal choque donde murieron cuatro médicos

La violencia del impacto fue brutal. Los equipos de emergencia que arribaron al lugar encontraron una escena devastadora, con ambos vehículos seriamente destruidos y cuerpos atrapados entre los hierros retorcidos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Talía Araceli Mansilla, de 29 años; María de los Milagros Chirinos, de 28; Ezequiel Agustín Quaglio, de 31; y Laura Camila Díaz Sandoval, de 26, todos integrantes del ámbito médico y vinculados a instituciones sanitarias de la región.

Los cinco ocupantes del Citroën regresaban de una celebración realizada en una estancia cercana, donde habían compartido una reunión social. Lo que debía ser el cierre de una noche de festejo terminó convirtiéndose en una tragedia irreparable que conmocionó tanto a familiares como a colegas.

El único sobreviviente del grupo fue Juan Ignacio Daulerio, de 28 años, quien conducía el automóvil al momento del accidente. Según el parte médico, sufrió diversas lesiones pero permanece fuera de peligro en una sala común. Las autoridades prevén tomarle declaración una vez que su estado emocional y físico lo permita.

Uno de los aspectos más dolorosos que se conocieron con el correr de las horas fue que una de las jóvenes víctimas habría alcanzado a enviar un mensaje o realizar una llamada desesperada a su padre instantes después del impacto.

Ese último intento de contacto, cargado de angustia, se convirtió en uno de los detalles más desgarradores de la investigación. Fuentes cercanas al caso señalaron que el mensaje de auxilio fue recibido por el familiar cuando la tragedia ya era irreversible.

Mientras tanto, los ocupantes del Ford Focus, identificados como Griselda Buchanan y Alejandro Daniel Prezzi, sobrevivieron gracias en gran parte al correcto funcionamiento de los airbags del vehículo. Ambos sufrieron fracturas en piernas y muñecas, pero se encuentran fuera de peligro.

La pareja se dirigía desde Olavarría hacia la ciudad de Las Grutas para disfrutar de unos días de descanso cuando quedaron involucrados inesperadamente en el choque fatal.

La ruta provincial 76 volvió así a quedar en el centro del debate por su peligrosidad. Vecinos, conductores frecuentes y especialistas en seguridad vial vienen advirtiendo desde hace años sobre la necesidad de mejorar señalización, mantenimiento y condiciones de seguridad en sectores particularmente riesgosos como Abra de la Ventana.

Las características geográficas del lugar, sumadas a curvas pronunciadas y banquinas irregulares, convierten a este tramo en un punto crítico para la circulación, especialmente durante horarios nocturnos o de baja visibilidad.

Personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios, SAME y agentes de tránsito trabajaron durante varias horas para asistir a los sobrevivientes, retirar los cuerpos y llevar adelante las pericias correspondientes.

El tránsito permaneció interrumpido por un largo período, mientras se realizaban las tareas de rescate y recolección de pruebas que permitan determinar con precisión la mecánica del accidente.

La noticia generó una profunda conmoción en hospitales, centros médicos y universidades vinculadas a las víctimas, donde colegas, amigos y compañeros expresaron su dolor a través de redes sociales y mensajes de despedida.

Muchos destacaron no solo el profesionalismo de los fallecidos, sino también su juventud, compromiso y vocación de servicio.

“Eran personas dedicadas a cuidar vidas, con un enorme futuro por delante”, expresaron allegados, reflejando el impacto emocional que provocó la pérdida.

En distintas ciudades bonaerenses comenzaron a organizarse homenajes y despedidas para recordar a los profesionales fallecidos, cuyas historias personales quedaron abruptamente truncadas en una tragedia vial.

El caso también reavivó la discusión sobre la responsabilidad al volante, el estado de las rutas y los riesgos de conducir tras jornadas extensas o luego de eventos sociales.

Aunque aún se aguardan informes definitivos, la hipótesis principal apunta a una combinación de factores relacionados con la peligrosidad del tramo y una maniobra desafortunada.

Cada nuevo detalle que surge profundiza el dolor de una tragedia que enluta a numerosas familias y a toda una comunidad médica.

Lo ocurrido en Tornquist no solo dejó un saldo devastador en términos humanos, sino que además expuso una vez más la fragilidad de la vida frente a accidentes de tránsito que, en muchos casos, podrían prevenirse con mejores condiciones de infraestructura y mayores medidas de seguridad.

Por estas horas, familiares y amigos intentan procesar la pérdida, mientras el sobreviviente enfrenta una recuperación física acompañada por una futura carga emocional inmensa cuando conozca el destino de sus compañeros.

La ruta 76, escenario de innumerables historias de viaje, quedó convertida este domingo en símbolo de dolor, duelo y reflexión.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias del hecho, mientras la provincia de Buenos Aires suma una nueva tragedia vial a una estadística que sigue encendiendo alarmas.

En medio del silencio posterior al desastre, quedan las preguntas inevitables, el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos y el recuerdo imborrable de cuatro jóvenes médicos cuya vocación era salvar vidas, pero encontraron un final devastador en una curva fatal.