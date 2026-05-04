Milei viaja este martes a Estados Unidos para participar de la Conferencia Anual del Instituto Milken

Durante esas reuniones, Milei buscará exponer los ejes de su programa económico, con foco en las reformas impulsadas por el Gobierno y el escenario que, según sostiene, se abre para las inversiones en el país.

Más tarde, a las 18 (hora argentina), el Presidente brindará una disertación en el marco de la 29° edición de la conferencia, uno de los principales foros internacionales que reúne a referentes de áreas como finanzas, tecnología, salud, negocios y políticas públicas.

La agenda oficial prevé un viaje breve ya que la delegación regresará esa misma noche desde Los Ángeles y llegará a Buenos Aires el jueves a las 13.30.

Estados Unidos, el destino más frecuente de Milei

Estados Unidos se consolidó como el principal destino internacional del presidente Javier Milei, que mantiene una relación cercana con el presidente local, Donald Trump, y aprovecha este tipo de foros para difundir su visión económica y atraer inversiones. La participación en la conferencia de Los Ángeles marcará su cuarta visita al país en lo que va del año.

Milei Trump Estados Unidos es el destino más frecuente de Milei, que ya realizó tres viajes este año. (Foto: archivo).

El 19 de febrero, Milei estuvo en Washington D.C. para participar de la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Trump para Oriente Medio.

Luego, el 8 de marzo viajó a Miami para asistir a la cumbre “Escudo de las Américas”, que reunió a mandatarios latinoamericanos alineados con la Casa Blanca.

Entre el 9 y el 11 de marzo volvió a coincidir con Trump en una cumbre de seguridad en Doral, y posteriormente se trasladó a Nueva York, donde expuso en la “Argentina Week”, un evento que convocó a funcionarios, empresarios e inversores con intereses en el país.