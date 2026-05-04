Milei viaja este martes a Estados Unidos para participar de la Conferencia Anual del Instituto Milken

El presidente Javier Milei emprenderá este martes un nuevo viaje a Estados Unidos, donde desarrollará una agenda centrada en encuentros con referentes del mundo financiero y tecnológico, y participará en la Conferencia Anual del Instituto Milken.
El Presidente partirá este martes hacia Los Ángeles, donde mantendrá encuentros con ejecutivos del sector financiero y tecnológico y dará una disertación en uno de los foros globales más relevantes.
Javier Milei prepara su cuarto viaje en lo que va del año a Estados Unidos: a qué irá. (Foto: archivo)
El presidente Javier Milei emprenderá este martes un nuevo viaje a Estados Unidos, donde desarrollará una agenda centrada en encuentros con referentes del mundo financiero y tecnológico, y participará en la Conferencia Anual del Instituto Milken.
El mandatario partirá a las 13 con destino a Los Ángeles, en lo que será su cuarta visita al país norteamericano en lo que va del año. En la comitiva oficial lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.
Según informaron fuentes oficiales, el arribo está previsto para la medianoche del miércoles (hora argentina), momento a partir del cual comenzará su actividad formal. Ese mismo día tiene programada una reunión a las 14 (hora argentina) con Michael Milken, titular del instituto organizador, y luego un encuentro con un grupo reducido de ejecutivos.
Durante esas reuniones, Milei buscará exponer los ejes de su programa económico, con foco en las reformas impulsadas por el Gobierno y el escenario que, según sostiene, se abre para las inversiones en el país.
Más tarde, a las 18 (hora argentina), el Presidente brindará una disertación en el marco de la 29° edición de la conferencia, uno de los principales foros internacionales que reúne a referentes de áreas como finanzas, tecnología, salud, negocios y políticas públicas.
La agenda oficial prevé un viaje breve ya que la delegación regresará esa misma noche desde Los Ángeles y llegará a Buenos Aires el jueves a las 13.30.
Estados Unidos se consolidó como el principal destino internacional del presidente Javier Milei, que mantiene una relación cercana con el presidente local, Donald Trump, y aprovecha este tipo de foros para difundir su visión económica y atraer inversiones. La participación en la conferencia de Los Ángeles marcará su cuarta visita al país en lo que va del año.
El 19 de febrero, Milei estuvo en Washington D.C. para participar de la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Trump para Oriente Medio.
Luego, el 8 de marzo viajó a Miami para asistir a la cumbre “Escudo de las Américas”, que reunió a mandatarios latinoamericanos alineados con la Casa Blanca.
Entre el 9 y el 11 de marzo volvió a coincidir con Trump en una cumbre de seguridad en Doral, y posteriormente se trasladó a Nueva York, donde expuso en la “Argentina Week”, un evento que convocó a funcionarios, empresarios e inversores con intereses en el país.