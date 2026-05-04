Quién fue el nuevo eliminado tras una gala explosiva en Gran Hermano

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Cómo fue el violento ida y vuelta entre Nazareno y Pincoya que sacudió la casa

En la gala del domingo 3 de mayo de Gran Hermano (Telefe), el reality volvió a quedar envuelto en polémica tras un enfrentamiento que sacudió la casa y dejó a todos boquiabiertos. Los protagonistas fueron Nazareno Pompei y Jennifer “Pincoya” Galvarini, quienes protagonizaron un choque en vivo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio arrancó cuando Pincoya pidió frente a cámara que el público vote para que Nazareno sea el próximo en abandonar el juego. Lo que parecía una estrategia más dentro de la dinámica terminó desatando una reacción inesperada del exfutbolista, que no dudó en plantarse.

Nazareno, visiblemente alterado, subió la intensidad de inmediato: “No te hagas la boluda. ¿Estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso”, lanzó, mientras la tensión en la casa se disparaba.

Lejos de retroceder, Pincoya reafirmó su postura con un contundente “sí”, lo que terminó de encender la furia de su compañero. “No me tratés de traicionar. Pedí que me vaya yo, pedilo”, insistió él, cada vez más fuera de sí.

El cruce escaló en cuestión de segundos. “No te hagas la loca conmigo, que yo no soy estos giles”, repitió Nazareno, mientras el resto de los participantes observaba en silencio. Antes de retirarse, cerró el episodio con insultos como “bocona” y “fantasma”.

La pelea no solo agitó la convivencia dentro de la casa más famosa del país, sino que también encendió el debate en redes sociales, donde miles de usuarios discutieron sobre los límites del juego y la intensidad de las reacciones que se viven en el reality.