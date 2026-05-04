Bomba en Turquía: Mauro Icardi tendría nuevo club y crece la incógnita con la China Suárez

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Qué feliz noticia dio Mauro Icardi al reaparecer en redes junto a la China Suárez

Después de un tiempo sin actividad en redes, Mauro Icardi reapareció en Instagram y lo hizo mostrando dos aspectos centrales de su presente: su desempeño en el Galatasaray y su vínculo con la China Suárez.

El delantero celebró un triunfo clave en Turquía con varias fotos que llamaron la atención de sus seguidores. En una de ellas aparece sonriente y abrazado a la actriz, gesto que rápidamente generó repercusión.

Otra imagen lo retrata dentro de la cancha, festejando junto a sus compañeros la intensidad de un partido fundamental para el equipo. La alegría del vestuario y la fuerza del triunfo quedaron reflejadas en esa postal.

Pero fueron las escenas más personales las que terminaron de cautivar a su público. Entre selfies y muestras de afecto, Icardi y la ex Casi Ángeles se mostraron más cercanos que nunca.

Con la camiseta del Galatasaray como emblema, la actriz también se sumó al festejo, acompañando al futbolista en un momento significativo de su carrera.

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