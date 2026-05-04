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Bomba en Turquía: Mauro Icardi tendría nuevo club y crece la incógnita con la China Suárez

El futuro de Mauro Icardi vuelve a ser tema central y, entre propuestas, exigencias y negociaciones, su decisión marcará el próximo mercado de pases.

4 may 2026, 22:11
icardi y la china
icardi y la china

Mauro Icardi vuelve a ser protagonista en Turquía. El delantero argentino, cuyo contrato con Galatasaray vence el 30 de junio, aparece en el radar del recién ascendido Amedspor, el club que revolucionó la Süper Lig con su histórico debut.

La apuesta es fuerte: la institución de Diyarbakr sueña con armar un plantel competitivo y ve en Icardi un fichaje de impacto internacional. El desafío, claro, pasa por lo económico: el atacante percibe cerca de 12 millones de dólares por temporada, una cifra difícil de sostener para un equipo que recién llega a la elite.

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Mientras tanto, Galatasaray intenta retenerlo con una propuesta de renovación a la baja -50 por ciento menos de salario y contrato por dos años-, pero Icardi exige condiciones distintas. Las charlas quedaron en pausa y se retomarán al final de la temporada.

El futuro del delantero, y también el de la pareja que forma con la China Suárez, se convirtió en tema de debate: ¿seguirán en Estambul o se animarán a mudarse a Diyarbakr, a 1500 kilómetros de distancia? La decisión promete ser una de las bombas del mercado de pases.

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Qué feliz noticia dio Mauro Icardi al reaparecer en redes junto a la China Suárez

Después de un tiempo sin actividad en redes, Mauro Icardi reapareció en Instagram y lo hizo mostrando dos aspectos centrales de su presente: su desempeño en el Galatasaray y su vínculo con la China Suárez.

El delantero celebró un triunfo clave en Turquía con varias fotos que llamaron la atención de sus seguidores. En una de ellas aparece sonriente y abrazado a la actriz, gesto que rápidamente generó repercusión.

Otra imagen lo retrata dentro de la cancha, festejando junto a sus compañeros la intensidad de un partido fundamental para el equipo. La alegría del vestuario y la fuerza del triunfo quedaron reflejadas en esa postal.

Pero fueron las escenas más personales las que terminaron de cautivar a su público. Entre selfies y muestras de afecto, Icardi y la ex Casi Ángeles se mostraron más cercanos que nunca.

Con la camiseta del Galatasaray como emblema, la actriz también se sumó al festejo, acompañando al futbolista en un momento significativo de su carrera.

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