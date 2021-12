Trascendió la violenta reacción de Cachete Sierra tras perder la final de ShowMatch, La Academia

noelia-marzol-y-jony-lazarte Cachete Sierra Fiorella Giménez.jpg Si bien intentó disimular lo más que pudo en el aire de ShowMatch, La Academia, Cachete Sierra no pudo evitar enojarse tras perder el campeonato del concurso de baile frente a Noelia Marzol.

Así, según trascendió hace algunas horas la reacción inmediata de Cachete Sierra al apagarse las cámaras de televisión se enojó fuerte y hasta se habrían escuchado varios gritos desde su camarín. En tanto, Yanina Latorre contó en LAM (El Trece) que en un principio el actor no se quedó a la fiesta post programa que se organizó en los mismos estudios de Don Torcuato porque estaba re caliente. "Quedó enojadito" aseguró Latorre, pero aseguró que después se arrepintió y a eso de la 1:30 de la madrugada volvió junto a su pareja del concurso y de la vida real, Fiorella Giménez.

Así, fue el propio Marcelo Tinelli quien luego compartió parte de ese festejo interno desde sus redes sociales como cierre de un año muy duro en el que los números y, aparentemente, el público no estuvo de su lado.

Tras un mal año, Marcelo Tinelli adelantó los planes para el que sigue

Marcelo Tinelli no tuvo un buen año en la televisión y los números no lo acompañaron como hubiera querido. Su apuesta “La academia”, no rindió e incluso adelantó el final del programa.

"Nosotros podemos hacer 6 puntos, 5, 25, 30 y vamos felices de hacer el programa”, dijo Marcelo al ciclo el Run run, de Crónica, analizando la baja del promedio del ciclo de hasta 10 puntos comparando con años anteriores.

“Y con el canal, más allá de idas y vueltas por los horarios, siempre tenemos el contrato”, indicó confirmando que el año que viene vuelve al aire.

-Marcelo Tinelli- Marcelo Tinelli confirmó que en 2022 seguirá haciendo ShowMatch, lo que tiene que definir es el formato de reality que pondrán al aire en la pantalla de El Trece.

“No sabemos todavía, nosotros hacemos muchas pruebas para ver si es baile, canto, talento… Vamos a hacer un reality, pero eso lo vamos a tener a mitad de año recién”, confirmó.

Marcelo Tinelli además confirmó que se va del país: pasará unos días en su chacra de Punta del Este para recargar energías y volver con todo el próximo.