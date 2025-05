Advierten que More Rial podría volver a caer tras las rejas

Desde su liberación, Morena Rial ha sido señalada por no cumplir con varias de las condiciones impuestas por el juez. Entre los incumplimientos más destacados se encuentran: No haberse presentado a las pericias psicológicas y psiquiátricas en las fechas establecidas, que según ella fue porque su abogado, Fernando Burlando, no le avisó. No haber iniciado el tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido y ausencias en las presentaciones periódicas en sede judicial.