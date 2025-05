La feroz definición de Yanina Latorre sobre Dalma Maradona: "Sos hija de un pedófilo"

Allí explicó: "Yo puedo tener mi opinión formada de todo, elijo decirla o no. A mi me parece que ella se sube a una, como para criticar algo... Habla desde saber una parte de la historia [...] Me parece mal, pero no es mi culpa". "No me parece una buena persona, la que te dice que todo bien y te mata en otro lado", sentenció.

Como era de esperar, por la noche Ángel de Brito abordó el tema en LAM (América TV), puso al aire el descargo de Dalma y Yanina Latorre le respondió sin filtro.

Embed

"Yo no se lo tiro a ella, se lo tiro a él (Diego Maradona)", aseguró entonces Yanina sobre lo que dijo del futbolista y agregó: "Ayer dije que exageraste... Me dijiste mala persona, no entiendo por qué te afecta, opino de un tipo que fue público. A mí realmente me daría mucha vergüenza ser hija de un padre como fue Diego Maradona, como persona y padre. A mí me parece un ser nefasto".

"Sos hija de un tipo que era pedófilo. Se acostaba con chicas de 14 años cubanas, se drogó toda la vida y nunca reconoció un put... hijo, y ustedes se mataron entre todos porque tu papá no pudo generar amor", completó letal.

Dalma Maradona - captura LAM en Bondi.jpg

El picante cruce en vivo de Yanina Latorre con Dalma Maradona

Tras ello, no pasaron más de un par de minutos para que Dalma Maradona llamara a Ángel de Brito en pleno vivo para pedir salir al aire, lo que terminó generando un tenso cruce con Yanina Latorre quien se mantuvo firme en su postura.

"Yo quiero que si tenés un problema conmigo, digas algo mío", le pidió de entrada Dalma Maradona a Latorre quien le explicó: "Real que no tengo ningún problema, por ahí, chicas como vos están más acostumbrados a los obsecuentes". Y le dejó en claro: "Me pareces un amor, buena madre, buena hija, y así y todo sigo pensando lo que dije de tu papá".

Embed

"Yo no estoy juzgando lo que te pueda parecer mi papá porque nunca voy a poder cambiarlo", admitió Dalma y le recriminó: "Cada vez que tenés que decir algo mío, metés a mi papá". A esa altura de la discusión, la angelita entonces argumentó: "Te puedo llegar a entender como hija, pero nunca hablé mal de vos porque vos no tenés la culpa".

Y remarcó: "Por ahí lo recibiste mal o me expresé mal y vos lo entendiste distinto... Yo tengo una manera muy cruda de hablar", a lo que la hija de Claudia Villafañe le hizo saber que "no es la primera vez" que lo hace, y deslizó "capaz vos pretendés que yo diga algo de mi papá que no voy a decir". "Yo no pretendo que digas nada. Es una conversación que no llega a ningún lado", concluyó así Yanina Latorre sin intención alguna de seguir discutiendo.