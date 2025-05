La China Suárez y Mauro Icardi se comprometieron en Miami en medio de rumores de embarazo: la foto

"Te amo @sangrejaponesa", expresó el futbolista desde sus historias de Instagram y ella compartió el mismo posteo con un corazón en medio del gran momento que pasan juntos con muchos planes a futuro y en medio de los rumores de embarazo que rodean a la pareja del momento.

mauro icardi china suarez anillo compromiso.jpg

En las últimas horas trascendió que la pareja incluso inició la búsqueda de un departamento en Miami para seguir consolidando su historia de amor que fue oficializada en el verano.

Icardi en tanto sigue adelante con su proceso de recuperación física tras la grave lesión que sufrió en noviembre de 2024 y el club Galatasaray comunicó de manera oficial su total apoyo al delantero.

"El proceso de tratamiento de nuestro jugador continúa en el marco del programa determinado por nuestro club", se precisó desde la entidad turca.

mauro icardi foto compromiso china suarez 2.jpg

El firme pedido de los hijos de Wanda Nara por la guerra atroz con La China Suárez: "Mamá, soltá"

En medio de un nuevo capítulo del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, salió a la luz una polémica situación que involucra a la China Suárez. Según revelaron en Puro Show, El Trece, una manicura que atendió a la conductora en su casa dio detalles de un incómodo momento.

El periodista Matías Vázquez contó que la manicura fue de canje, pero se fue molesta por el trato recibido. “No me ofrecieron ni un vaso de agua”, habría dicho, y aseguró que Wanda no paró de hablar de la China.

“Es una manipuladora. Mauro no va a conocer a una mujer tan elegante como yo”, habría afirmado la empresaria durante el servicio.

La profesional también relató que desde su llegada la hicieron esperar en la puerta, y que pensó que recibiría una propina, cosa que nunca ocurrió. "Me agradeció y me dijo que podía usar su imagen en redes", agregó la joven, quien aseguró que no volverá a trabajar con la ex de Icardi.

Lo más llamativo fue el comentario sobre los hijos de Wanda. Según la fuente, los chicos le pedían a su madre que dejara de hablar de la China Suárez.“Mamá, soltá a la China”, habrían insistido los nenes mientras su madre no paraba de ver fotos del futbolista con la actriz.

El entorno cercano de Wanda ya había dejado entrever cierta obsesión con la ex Casi Ángeles. Ahora, el testimonio de esta empleada reaviva las especulaciones y deja en evidencia la tensión que aún existe detrás del conflicto mediático y familiar.