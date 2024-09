Alejandra Maglietti reveló los retoques estéticos que hizo en su cara a los 36 años

“Cirugía, cirugía no me hice. Pero si en un momento acudí al ácido hialurónico, pero después lo disolví hay una hialuronidasa, se llama que es una enzima con la que puedas disolverlo, por qué no me gustó”, explicó.

Entonces contó que se veía muy “pepona” y no se encontraba.

“En los labios me sigo poniendo, en la cara no”, dijo y admitió que es muy dolorosa esa extracción.

“Botox si uso, votos y los labios punto. Después si cremas, me preocupo por verme bien la piel”, indicó.