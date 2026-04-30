"Sentía que algo andaba mal": la fuerte sospecha contra el profesor que adoptó a la bebé de 1 año

Sin embargo, tras esa transición, comenzaron a surgir preocupaciones. La mujer que lo había cuidado manifestó que las visitas posteriores se volvieron cada vez más difíciles de concretar. Lo que inicialmente eran encuentros programados y esperados empezó a transformarse en cancelaciones, obstáculos y una creciente sensación de inquietud.
Durante el juicio, confesó que desarrolló una fuerte corazonada de que algo no marchaba bien. Aseguró que sentía que le ocultaban información y que, pese a no tener pruebas concretas en ese momento, su intuición le indicaba que el bienestar del niño podía estar comprometido. “Sentía que algo estaba mal”, sostuvo con firmeza.
Ese presentimiento, según explicó, se intensificó a medida que el acceso a Preston se reducía. Para alguien que había compartido sus primeros meses de vida y que conocía su comportamiento, la distancia repentina y las dificultades para verlo resultaban alarmantes.
Las sospechas no tardaron en encontrar eco en el sistema de protección infantil. La trabajadora social Amy Shepherdson declaró que entre mayo y julio de 2023 se produjeron tres episodios médicos que encendieron las alarmas.
El primero ocurrió en mayo, cuando Varley informó que Preston padecía una infección torácica. Aunque inicialmente se trató como un problema médico común, semanas después hubo un nuevo episodio relacionado con fiebre. En una visita domiciliaria, profesionales detectaron que el niño lucía extremadamente pálido y presentaba un aspecto preocupante, alejado de su comportamiento habitual.
La situación alcanzó un nivel más grave el 10 de julio de 2023, cuando Preston sufrió una fractura en el codo. Este hecho elevó considerablemente la preocupación de los servicios sociales y del personal médico, ya que las lesiones empezaban a parecer incompatibles con accidentes domésticos ordinarios.
Apenas semanas después, el 27 de julio, ocurrió la tragedia definitiva. Preston fue trasladado inconsciente al hospital tras sufrir un colapso severo. Los esfuerzos médicos por salvarlo resultaron inútiles y se confirmó su fallecimiento.
La versión inicial proporcionada por Jamie Varley a las autoridades fue que el niño se había ahogado accidentalmente en la bañera. No obstante, la investigación forense posterior reveló un panorama mucho más perturbador.
El informe del Home Office concluyó que Preston presentaba múltiples lesiones traumáticas no accidentales, cerca de 40 en total, además de indicios de abuso físico reiterado. La causa de muerte fue determinada como una obstrucción aguda de las vías respiratorias superiores, compatible con asfixia o con la introducción forzada de objetos en la boca del menor.
La magnitud de las lesiones y las circunstancias descritas por los peritos transformaron el caso en una investigación por asesinato, acompañada de numerosas acusaciones adicionales.
Varley enfrenta cargos por homicidio, abusos sexuales graves, maltrato físico continuado y producción de material indecente relacionado con el menor. Por su parte, McGowan-Fazakerley está acusado de permitir la muerte del niño y de participar o tolerar situaciones de abuso.
Ambos acusados rechazan todas las imputaciones, mientras la fiscalía continúa presentando pruebas que dibujan un escenario de violencia sistemática tras la adopción.
El proceso judicial ha puesto también bajo la lupa el funcionamiento de los mecanismos de seguimiento posteriores a la adopción. Muchos observadores cuestionan si las señales de advertencia pudieron haberse detectado antes y si una intervención más rápida habría evitado el desenlace fatal.
La historia ha generado una fuerte reacción pública en Reino Unido, especialmente por el contraste entre la vida inicial del bebé, marcada por el afecto de su familia de acogida, y el presunto horror que habría experimentado en sus últimos meses.
El relato de la madre de acogida ha sido uno de los testimonios más conmovedores del juicio, no solo por el cariño evidente hacia Preston, sino por la impotencia de haber percibido señales inquietantes sin poder intervenir decisivamente.
Su declaración refleja el devastador sentimiento de quienes, habiendo formado parte de la vida temprana del niño, hoy enfrentan la posibilidad de que sus temores hayan sido fundados.
Mientras el juicio continúa, el caso de Preston Davey permanece como un símbolo doloroso de la vulnerabilidad extrema de muchos menores dentro de sistemas que, en teoría, existen para protegerlos.
La investigación busca ahora determinar con precisión qué ocurrió dentro del hogar adoptivo, cómo se desarrollaron los presuntos abusos y qué responsabilidades institucionales podrían derivarse de este crimen.
La muerte del pequeño no solo representa una tragedia familiar, sino también un profundo cuestionamiento social sobre la eficacia de los controles, la supervisión y la respuesta ante señales de peligro en casos de adopción.
Cada audiencia añade detalles difíciles de procesar, consolidando una narrativa que mezcla dolor, presuntas agresiones brutales y preguntas aún sin resolver.
En el centro de todo permanece Preston, un niño recordado por quienes lo conocieron en sus primeros meses como un bebé feliz, sonriente y lleno de vida. Su historia, atravesada por el amor inicial y una muerte devastadora, continúa estremeciendo a toda una nación.