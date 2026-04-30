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Horóscopo Chino: ¿Qué animal cierra abril con una racha de suerte y quiénes deben cuidarse hoy?

La energía del Dragón de Madera sacude el último día de abril. Descubrí si tu signo chino termina el mes con la billetera llena o el corazón en pausa.

¿Qué animal cierra abril con una racha de suerte y quiénes deben cuidarse hoy? Foto: Horóscopo chino.

¿Qué animal cierra abril con una racha de suerte y quiénes deben cuidarse hoy? Foto: Horóscopo chino.

El calendario lunar no descansa y, mientras nos despedimos de abril, la astrología china nos advierte que las energías están en un punto de ebullición. Estamos transitando el año del Dragón de Madera, un período de expansión, pero el cierre de este mes en particular se siente como el último kilómetro de una maratón. Hoy, 30 de abril, la combinación de elementos sugiere que la flexibilidad será tu mejor herramienta de supervivencia.

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En la cosmovisión china, cada día está regido por un animal y un elemento que interactúan con tu signo natal. Hoy es un día de "limpieza energética". Lo que no resolviste en las últimas cuatro semanas va a golpear tu puerta, pero no para castigarte, sino para que entres a mayo con la mochila liviana. La cultura contemporánea nos exige resultados inmediatos, pero el horóscopo chino nos invita a observar el flujo de la naturaleza: nada florece todo el año, y hoy es un día para podar lo que sobra.

Horóscopo chino, el último de abril: Rata, Buey y Tigre: Acción y cautela

Para los nacidos bajo el año de la Rata, este cierre de abril se presenta como una oportunidad de oro en lo financiero. Si tenías un pago pendiente o una idea rondando en la cabeza, hoy es el momento de enviarlo por WhatsApp. La Rata tiene la astucia de encontrar salidas donde otros ven muros, y hoy esa intuición está afilada.

El Buey, por su parte, podría sentir el cansancio acumulado. No te sobreexijas. La energía del día te pide que delegues. Si sos de los que quieren controlar cada detalle del Excel, soltá un poco. Por otro lado, el Tigre vive un último día de mes explosivo. Hay una chispa de pasión que puede encender una relación estancada o, si no tenés cuidado, generar una discusión innecesaria por un posteo en redes sociales. Respirá antes de comentar.

Conejo, Dragón y Serpiente: El centro de la escena

El Conejo viene de un mes movido y hoy encuentra una tregua. Es un excelente día para el autocuidado: una rutina de skincare, leer ese libro que dejaste a medias o simplemente apagar las notificaciones. La calma es tu superpoder hoy.

El Dragón, rey del año, siente la presión de ser el protagonista. Este 30 de abril podrías sentirte observado o juzgado. El consejo es simple: mantené la frente en alto. Tu magnetismo está en su punto más alto, lo que te convierte en el blanco de envidias pero también de admiraciones profundas. La Serpiente, en cambio, debe confiar en su sabiduría interna. Hay un secreto o una información que llegará a tus oídos hoy; usala con discreción, no te conviertas en el centro del chisme de la oficina.

Caballo, Cabra y Mono: Movimiento y reflexión

El Caballo termina abril a galope tendido. Hay viajes cortos o mudanzas en el horizonte cercano. Si sentís que las paredes te encierran, salí a caminar. El movimiento físico desbloqueará tu mente. La Cabra está en un momento de sensibilidad extrema. Es probable que hoy un recuerdo te ponga melancólico. Permitite sentir, pero no te quedes a vivir en el pasado; mayo viene con propuestas de arte y creatividad para vos.

El Mono es el gran estratega de hoy. Si hay un conflicto que parece no tener solución, el Mono encontrará la vuelta divertida para desarmar el drama. Tu sentido del humor será viral en tus círculos cercanos. Usá esa energía para alivianar tensiones familiares que vienen arrastrándose desde principios de mes.

Gallo, Perro y Cerdo: El broche de oro

El Gallo necesita orden. Si tu escritorio es un caos, tu mente también lo será. Aprovechá las últimas horas de abril para organizar tu agenda de mayo. El Perro debe cuidar su lealtad; no dejes que otros se aprovechen de tu buen corazón. Hoy podrías tener que decir un "no" rotundo para proteger tu paz mental.

Finalmente, el Cerdo cierra el mes con una nota de abundancia. No necesariamente dinero, sino gratitud. Una cena con amigos o un momento de conexión con tu mascota será el cierre perfecto. La energía de la Tierra te pide que te conectes con lo simple.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Horóscopo Chino

  • ¿Qué significa el año del Dragón de Madera? Es un año de grandes cambios, crecimiento y renovación espiritual y material.

  • ¿Cómo sé cuál es mi signo chino? Se determina por tu año de nacimiento, aunque si naciste en enero o febrero debes chequear cuándo comenzó el año lunar ese año.

  • ¿Es bueno hacer inversiones hoy? Solo si sos Rata o Mono; el resto de los signos debería esperar a que se asiente la energía de mayo.

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