Horóscopo Chino: ¿Qué animal cierra abril con una racha de suerte y quiénes deben cuidarse hoy?

Conejo, Dragón y Serpiente: El centro de la escena

El Conejo viene de un mes movido y hoy encuentra una tregua. Es un excelente día para el autocuidado: una rutina de skincare, leer ese libro que dejaste a medias o simplemente apagar las notificaciones. La calma es tu superpoder hoy.

El Dragón, rey del año, siente la presión de ser el protagonista. Este 30 de abril podrías sentirte observado o juzgado. El consejo es simple: mantené la frente en alto. Tu magnetismo está en su punto más alto, lo que te convierte en el blanco de envidias pero también de admiraciones profundas. La Serpiente, en cambio, debe confiar en su sabiduría interna. Hay un secreto o una información que llegará a tus oídos hoy; usala con discreción, no te conviertas en el centro del chisme de la oficina.

Caballo, Cabra y Mono: Movimiento y reflexión

El Caballo termina abril a galope tendido. Hay viajes cortos o mudanzas en el horizonte cercano. Si sentís que las paredes te encierran, salí a caminar. El movimiento físico desbloqueará tu mente. La Cabra está en un momento de sensibilidad extrema. Es probable que hoy un recuerdo te ponga melancólico. Permitite sentir, pero no te quedes a vivir en el pasado; mayo viene con propuestas de arte y creatividad para vos.

El Mono es el gran estratega de hoy. Si hay un conflicto que parece no tener solución, el Mono encontrará la vuelta divertida para desarmar el drama. Tu sentido del humor será viral en tus círculos cercanos. Usá esa energía para alivianar tensiones familiares que vienen arrastrándose desde principios de mes.

Gallo, Perro y Cerdo: El broche de oro

El Gallo necesita orden. Si tu escritorio es un caos, tu mente también lo será. Aprovechá las últimas horas de abril para organizar tu agenda de mayo. El Perro debe cuidar su lealtad; no dejes que otros se aprovechen de tu buen corazón. Hoy podrías tener que decir un "no" rotundo para proteger tu paz mental.

Finalmente, el Cerdo cierra el mes con una nota de abundancia. No necesariamente dinero, sino gratitud. Una cena con amigos o un momento de conexión con tu mascota será el cierre perfecto. La energía de la Tierra te pide que te conectes con lo simple.

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