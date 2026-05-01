Tras su paso por el Congreso, Adorni volvió a defenderse: "Jamás voy a renunciar o ceder ante las presiones"

En esta misma entrevista radial, Adorni negó tener ningún tipo de sociedades en el exterior, incluyendo una presunta offshore vinculada a su entorno, y calificó esas versiones como “absolutamente falsas”.

Dijo que no conoce "Disney" (otro de los supuestos viajes) o que a Río de Janeiro lleva muchos años sin viajar. Aclaró que basta chequear la fechas para darse cuenta que mientras decían que estaba en la ciudad Carioca, estaba en el país dando conferencias y trabajando.

Embed

“A muchos no les interesa la verdad, les interesa el show mediático”, afirmó ante las preguntas que le hicieron. Entre otras cosas, repitió que "se demostró que no viajé en primera a Aruba", porque no existe ese tipo de comodidad en los vuelos. Pero no negó que hubiese viajado.

Adorni también confirmó que el Gobierno denunciará al diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje, al considerar que accedió a información personal y familiar de manera irregular. "Las cuestiones familiares de los funcionarios tienen que ser preservadas", remarcó.

Manuel Adorni: "No tengo nada que ocultar y la justicia lo va a demostrar"

Varias veces volvió sobre el tema - lo llevaron las preguntas de la entrevista - y siempre dijo que ninguna causa prosperará en los estrados judiciales y que llegado el momento aportará todos los elementos de prueba que posee para demostrar que no cometió ningún delito.

Por eso, repitió que no pensó nunca en renunciar. Aclaró que como cualquier funcionario, el Presidente siempre tiene la renuncia de quien sea a disposición. Pero se mostró orgulloso de integrar "un equipo que quiere cambiar las cosas para dejar un país mejor para sus hijos".

Adorni confirmó que brindará una conferencia de prensa en Casa Rosada entre lunes y martes, tras la decisión del presidente Javier Milei de reabrir la sala de prensa. El espacio había sido cerrado luego de una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas que filmaron sin autorización en los pasillos de la sede de Gobierno. La reapertura incluirá nuevos protocolos de seguridad.

diputado Tailhade Adorni aclaró que el Gobierno denunciará ante la justicia al diputado Tailhade por el posible delito de espionaje por los datos de brindó sobre movimientos de su grupo familiar. (Foto: Gentileza Enterate Noticias)

La causa judicial contra los dichos del diputado Tailhade

Cuando llegó el turno de las preguntas en la cámara baja, el pasado día 29, llamó la atención la participación del kirchnerista Rodolfo Tailhade. Destinó mucho tiempo de su presentación a hacer preguntas sobre la esposa del Jefe de Gabinete, sus hijos y el servicio de custodia que le brinda la policía Federal.

En ese momento, sorprendió el nivel de las preguntas, especialmente por hacer referencia a presuntos desplazamientos concretos de la familia de Adorni. Por eso, el funcionario del gobierno nacional ratificó que presentará una denuncia penal en su contra.

Manuel Adorni señaló que invadieron aspectos de la privacidad que nada tienen que ver con el desempeño de la función pública. También sorprendió el nivel de datos que vertió en su serie de preguntas en la cámara de Diputados.

Por esos hechos, Adorni ratificó que el Gobierno avanzará con una denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje. Según explicó, el legislador manejaba información detallada sobre movimientos suyos y de su familia cuya procedencia, afirmó, debe ser investigada.

“Todos los funcionarios están en peligro de ser espiados”, sostuvo, y advirtió que podrían existir otros casos similares dentro del Gobierno. En ese marco, justificó la decisión oficial de judicializar el tema y planteó la necesidad de esclarecer si hubo persecución. Esa intervención fue tomada por Adorni como una señal de acceso indebido a información sensible.

Al volver sobre las denuncias de su patrimonio dijo: “Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones”. Destacó el respaldo político de Milei, quien lo acompañó durante su presentación en el Congreso.

Finalmente, Adorni insistió en que las acusaciones en su contra son falsas. Aseguró que no tiene “nada que ocultar” y que será la Justicia la que lo demuestre. También cuestionó las versiones difundidas sobre su situación personal y dentro del Gobierno, al afirmar que “mienten con todo”. En ese contexto, buscó cerrar filas para mostrarse firme en su posición dentro del Gabinete.