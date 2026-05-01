Tras su expulsión de Gran Hermano, Sol Abraham cruzó con todo a Laura Ubfal: “Dejá el panel”

El ida y vuelta fue escalando en intensidad cuando Ubfal insistió con su postura: “Sos la misma chica caprichosa de aquella época. No cambiaste nada y yo te imagino llorando y a Gran Hermano pensando ‘¿qué pretende? ¿que hagan entrar a la hija?’. Decime qué querías”. Ante eso, la exconcursante se defendió: “Nada, expresar lo que yo sentía. ¿No podía?”. Pero la periodista retrucó sin dudar: “No era expresar, vos querías que tu hija entre”.

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Ya con el clima completamente caldeado, Solange Abraham marcó su postura con firmeza: “No me conocés, no soy la misma, han pasado 15 años. Soy mamá, empezando por ahí”.

En medio de la discusión, Mariana Brey intervino para señalar que la salida de Sol había generado sorpresa y que la consideraba una jugadora fuerte. Sin embargo, Ubfal respondió con ironía: “¿A quién sacó de la casa?”.

Lejos de bajar el tono, Sol fue por más y apeló al respaldo del público: “No me importa tu opinión porque la gente opina todo lo contrario. Hace 24 horas que es tendencia en Twitter #SinSolNoHayGH. A mí me importa más lo que diga la gente”. A lo que la panelista disparó: “Estamos hablando de Gran Hermano, contestá lo que te pregunto”.

La respuesta de la exjugadora fue contundente y sin filtro: “Yo hablo lo que quiero. Si no te gusta, dejá el panel”.

Pero el momento más picante llegó cuando Santiago del Moro le preguntó si le gustaría ocupar el lugar de la periodista. Sin dudarlo, Sol lanzó: “Sí, obvio, lo haría mejor. Tengo más argumentos, soy más original, tengo más recursos que Laura. Siempre lo mismo, odiás a todo el mundo”.

La reacción de Ubfal no tardó en llegar y puso punto final al cruce: “Te falta mucho. Vos tenés argumentos muy básicos, los tenías antes y los tenés ahora”. Así, el tenso enfrentamiento cerró una noche cargada de polémica en el reality.

Debate GH con Solange Abraham epulsada - captura

Cuál fue la explosiva bomba que tiró Solange Abraham en medio de su expulsión de Gran Hermano Generación Dorada

La gala del miércoles en Gran Hermano estuvo lejos de pasar desapercibida y terminó con una decisión tajante por parte del reality: la expulsión inmediata de una participante que desde hacía varios días venía dejando en claro su deseo de abandonar el juego.

Quien quedó en el centro de la escena fue Solange Abraham, a quien le comunicaron en pleno programa que debía dejar la casa de manera definitiva a través de la puerta giratoria. En su lugar, la producción dispuso el ingreso de la venezolana Cinzia Francischiello, quien volvió a ocupar un lugar en la competencia sin demoras.

Pero lo que en principio parecía una simple salida y reemplazo dentro del juego rápidamente escaló a un momento cargado de tensión. Es que, antes de cruzar la puerta, Solange Abraham aprovechó sus últimos instantes para lanzar un mensaje que no pasó inadvertido entre sus compañeros.

“Gracias chicos, que gane el mejor. Chau, disfruten. La verdad que estar lejos de mi hija me cuesta muchísimo. Edu, seguí por el mismo camino”, expresó en un primer momento, visiblemente movilizada por la situación.

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Sin embargo, lejos de quedarse en una despedida tranquila, la ahora exjugadora fue por más y apuntó de manera directa contra uno de los participantes, generando un fuerte clima dentro de la casa. “Y no confíen en Ema que los usa para sacarles información. Y Dani, no bailes más con él porque después se burla con que le apoyas la cola, nada más”, disparó sin filtros contra Emanuel Di Gioia, dejando a todos sorprendidos.

Como si eso no fuera suficiente, Solange Abraham cerró su intervención con una frase aún más contundente que terminó de encender la polémica: “No confíen chicos. Si me traicionó a mí después de conocernos hace 15 años, Zunino, olvídate. Gracias”.

Durante toda la secuencia, la voz de Gran Hermano intentó intervenir para frenar el descargo y le pidió en reiteradas ocasiones que se retirara de inmediato. A pesar de las advertencias, la participante decidió continuar con su discurso hasta el final, dejando tras de sí un clima enrarecido y varias dudas instaladas entre quienes siguen en competencia.