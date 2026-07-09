Aseguran que este lugar está en cada ciudad del mundo: la teoría viral que está enloqueciendo a todos

En Colombia también dijeron reconocerla: "Autopista Sur Oriental, en Cali." Desde Chile llegó otra ubicación: "Departamental con Vespucio, en Santiago."

En México aparecieron quienes juraron que era Las Bodegas de Atizapán, mientras que desde España aseguraron que la fotografía parecía haber sido tomada en Getafe.

Incluso usuarios de Puerto Rico señalaron un sitio prácticamente idéntico: Hormigueros.

La lista siguió creciendo durante horas, con miles de personas convencidas de que esa misma escena existía en sus ciudades. Lo más llamativo es que, aunque todos daban ubicaciones distintas, la mayoría coincidía en que el paisaje era exactamente igual.

La teoría rápidamente ganó fuerza y muchos comenzaron a hablar del supuesto "lugar universal", una especie de escenario urbano tan común que cualquier persona puede sentir que ya estuvo allí alguna vez.

Otros fueron un paso más allá y sostuvieron que la arquitectura moderna, los accesos a autopistas y los puentes de hormigón terminaron creando espacios prácticamente idénticos en diferentes partes del mundo, generando esa extraña sensación de familiaridad.