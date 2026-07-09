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Aseguran que este lugar está en cada ciudad del mundo: la teoría viral que está enloqueciendo a todos

¿Error de la Matrix? la teoría viral que está enloqueciendo a todos: aseguran que esta foto se repite en cada rincón del mundo. Mirala.

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Aseguran que este lugar está en cada ciudad del mundo: la teoría viral que está enloqueciendo a todos

Una simple fotografía de una subida a una autopista, con un puente de hormigón, carriles de asfalto y un paisaje completamente común, desató una de las teorías más insólitas y virales de las últimas horas. Lo que parecía una imagen cualquiera terminó convirtiéndose en un fenómeno global después de que miles de usuarios aseguraran que ese mismo lugar existe... en su propia ciudad.

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La publicación comenzó a multiplicarse en distintas plataformas y rápidamente aparecieron comentarios desde todos los rincones del planeta. La consigna era siempre la misma: "Ese lugar está acá".

Lejos de tratarse de una broma aislada, personas de distintos países empezaron a responder con el nombre exacto del sitio que, según ellos, coincidía perfectamente con la imagen.

Desde Ecuador escribieron: "En Ecuador se llama La Entrada de la 8. Es peligroso." En Argentina no tardaron en aparecer varias respuestas. Un usuario aseguró que se trataba de la salida de Corrientes hacia la rotonda que conecta con Resistencia, mientras otro afirmó convencido: "Es el cruce de General Paz, en Núñez."

En Colombia también dijeron reconocerla: "Autopista Sur Oriental, en Cali." Desde Chile llegó otra ubicación: "Departamental con Vespucio, en Santiago."

En México aparecieron quienes juraron que era Las Bodegas de Atizapán, mientras que desde España aseguraron que la fotografía parecía haber sido tomada en Getafe.

Incluso usuarios de Puerto Rico señalaron un sitio prácticamente idéntico: Hormigueros.

La lista siguió creciendo durante horas, con miles de personas convencidas de que esa misma escena existía en sus ciudades. Lo más llamativo es que, aunque todos daban ubicaciones distintas, la mayoría coincidía en que el paisaje era exactamente igual.

La teoría rápidamente ganó fuerza y muchos comenzaron a hablar del supuesto "lugar universal", una especie de escenario urbano tan común que cualquier persona puede sentir que ya estuvo allí alguna vez.

Otros fueron un paso más allá y sostuvieron que la arquitectura moderna, los accesos a autopistas y los puentes de hormigón terminaron creando espacios prácticamente idénticos en diferentes partes del mundo, generando esa extraña sensación de familiaridad.

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