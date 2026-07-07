Luis Zahera arrasa en Netflix con este thriller español y es la película favorita del momento

La historia sigue a Max, un sicario profesional que decidió abandonar el mundo del crimen luego de sufrir una tragedia que cambió su vida para siempre.

Todo comenzó cuando su hermanastro Lucero decidió tomar el control absoluto de la organización criminal de la familia. Para lograrlo, ordenó una sangrienta traición que terminó con la vida del padre de ambos y también con la del hijo de Max, dejando al protagonista completamente devastado.

Después de esos hechos, Max desapareció del ambiente criminal. Durante dos años permaneció oculto, intentando convivir con el dolor mientras alimentaba un único objetivo: vengarse de quienes destruyeron a su familia.

Sin embargo, sus planes cambiaron antes de lo esperado. Los hombres de Lucero atacaron nuevamente y asesinaron a personas cercanas a Leo, un adolescente con quien Max había desarrollado un fuerte vínculo de protección.

Ese nuevo golpe hizo que el protagonista regresara al mundo que había dejado atrás. Sin nada que perder, comenzó una implacable búsqueda para enfrentarse uno por uno a los responsables de la tragedia que marcó su vida.

Una historia de venganza que no da respiro

Uno de los aspectos que más se destaca de Xtremo es su ritmo. Desde los primeros minutos la película apuesta por una sucesión constante de escenas de combate, persecuciones y enfrentamientos cuerpo a cuerpo que mantienen la tensión durante todo el desarrollo.

La producción combina artes marciales, coreografías de pelea muy cuidadas y secuencias cargadas de violencia que acompañan perfectamente el tono oscuro de la historia.

Pero la acción no es el único motor del relato. El vínculo entre Max y Leo aporta una dimensión emocional que permite conocer una faceta diferente del protagonista. El joven termina convirtiéndose en la única razón que impulsa al antiguo asesino a volver a luchar, esta vez con el objetivo de proteger a quien considera parte de su nueva familia.

Mientras tanto, Lucero continúa consolidando su poder dentro de la organización criminal, convencido de que nadie será capaz de desafiarlo.

Ese escenario desemboca en un enfrentamiento final donde cada personaje deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

El papel de Luis Zahera vuelve a destacarse

Hablar de Luis Zahera en Netflix es hablar de uno de los actores españoles más reconocidos de los últimos años. A lo largo de su carrera construyó personajes intensos, complejos y cargados de personalidad, características que también aparecen en esta producción.

Su participación aporta solidez al reparto y contribuye a generar una atmósfera creíble dentro de una historia dominada por el crimen organizado y los conflictos familiares.

La experiencia interpretativa del actor se suma a un elenco que logra mantener la intensidad durante toda la película, acompañando el ritmo acelerado de la narración.

El elenco principal de "Xtremo" con Luis Zahera

Teo García

Óscar Jaenada

Óscar Casas

Andrea Duro

Sergio Peris-Mencheta

Alberto Jo Lee

Luis Zahera

Andrés Herrera

Nao Albet

César Bandera

Mirá el tráiler oficial de "Xtremo" en Netflix