Escándalo con Michael Olise: Francia borró una foto y el detalle que apareció desató un revuelo

Hasta ahora, ese comportamiento nunca había tenido una explicación pública. Sin embargo, tras la aparición de los productos de nicotina en su casillero, las redes sociales empezaron a relacionar ambos hechos, disparando todo tipo de hipótesis.

Lo cierto es que no existe ninguna confirmación oficial que vincule ese gesto con los productos que aparecieron en la fotografía. Tampoco el jugador realizó declaraciones sobre el episodio.

Mientras tanto, Olise sigue siendo uno de los grandes protagonistas del Mundial. Después de un debut brillante y de ser elegido MVP en el triunfo frente a Senegal, el extremo francés volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un motivo completamente ajeno al fútbol.

Lo que debía ser una postal de celebración terminó transformándose en una publicación eliminada, miles de capturas circulando por internet y un misterio que nadie logra explicar.