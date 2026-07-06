En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Francia
Mundial
Atención

Escándalo con Michael Olise: Francia borró una foto y el detalle que apareció desató un revuelo

La imagen prohibida de la Selección de Francia: el objeto que apareció en el vestuario y obligó a borrar una publicación, ¿Qué escondían? Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Michael Olise

Michael Olise, una de las figuras del seleccionado francés (Foto: archivo).

Lo que parecía ser una simple foto de festejo terminó convirtiéndose en un escándalo viral. La selección de Francia compartió una imagen del vestuario tras su partido en el Mundial 2026, pero un pequeño detalle desató una tormenta en las redes sociales y obligó a borrar la publicación.

Leé también Con gol de Mbappé, Francia le ganó a Paraguay 1-0 por los octavos de final del Mundial 2026
Francia le ganó a Paraguay 1-0 por los octavos de final. (Foto: Reuters)

En la fotografía podía verse el casillero del delantero Michael Olise, una de las grandes revelaciones del seleccionado francés. Allí, varios usuarios detectaron productos de nicotina, un elemento que rápidamente llamó la atención y comenzó a multiplicarse en X, Instagram y TikTok.

La repercusión fue inmediata. Poco después, la Federación Francesa eliminó la imagen, una decisión que no hizo más que alimentar las especulaciones de los fanáticos.

Desde ese momento, las teorías comenzaron a crecer sin freno. Muchos recordaron una llamativa costumbre de Olise que desde hace meses genera preguntas entre los hinchas: el futbolista suele ingresar al campo de juego tapándose la boca con la mano e incluso repite ese gesto durante distintos pasajes de los partidos.

Hasta ahora, ese comportamiento nunca había tenido una explicación pública. Sin embargo, tras la aparición de los productos de nicotina en su casillero, las redes sociales empezaron a relacionar ambos hechos, disparando todo tipo de hipótesis.

Lo cierto es que no existe ninguna confirmación oficial que vincule ese gesto con los productos que aparecieron en la fotografía. Tampoco el jugador realizó declaraciones sobre el episodio.

Mientras tanto, Olise sigue siendo uno de los grandes protagonistas del Mundial. Después de un debut brillante y de ser elegido MVP en el triunfo frente a Senegal, el extremo francés volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un motivo completamente ajeno al fútbol.

Lo que debía ser una postal de celebración terminó transformándose en una publicación eliminada, miles de capturas circulando por internet y un misterio que nadie logra explicar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Francia Mundial
Notas relacionadas
Con dos goles de Mbappé, Francia le ganó a Suecia 3 a 0 y se clasificó para octavos del mundial
Tragedia en Francia: así se estrelló la avioneta que provocó la muerte de 11 personas
Francia goleó a Noruega y se clasificó primera en su grupo: cuándo se podría cruzar con Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar