José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española

Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se vera convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cuatro episodios.

José Coronado encabeza el elenco de "El problema final"

Netflix ha desvelado hoy la fecha de estreno de El problema final, la miniserie protagonizada por Jose Coronado (Los creyentes, La chica de nieve), María Valverde (Fuimos canciones, Todo lo que no vemos), Martiño Rivas (Serpientes y Escaleras, Las chicas del cable) y Maribel Verdú (El laberinto del fauno, Élite).

Completan el reparto Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine y Cristina Kovani (El silencio, La caza: Guadiana), que interpreta a una joven y apasionada actriz. Además, al elenco se suman actores como José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

Una adaptación de uno de los grandes éxitos de Arturo Pérez-Reverte

El problema final adapta la novela homónima escrita por Arturo Pérez-Reverte, una obra que consiguió situarse entre los libros más vendidos y que despertó un notable interés entre los lectores por su combinación de novela clásica de misterio y thriller contemporáneo.

La historia toma elementos propios de las investigaciones detectivescas más tradicionales y los traslada a un entorno completamente aislado donde la incertidumbre aumenta con el paso de las horas.

La adaptación televisiva mantendrá ese espíritu, apostando por una narración pausada que permita construir el suspense mientras los espectadores reúnen pistas junto a los protagonistas.

Cuándo se estrena "El problema final" en Netflix

Después de varios meses de expectativa, la plataforma anunció oficialmente que El problema final llegará a Netflix el 25 de septiembre.

La combinación entre un elenco encabezado por José Coronado, una historia basada en una novela de enorme éxito editorial y una ambientación cuidadosamente reconstruida convierte a esta miniserie en uno de los estrenos españoles más esperados.

Quienes disfrutan de los relatos de misterio, los enigmas clásicos y las investigaciones al estilo de Sherlock Holmes encontrarán una propuesta donde cada episodio promete aportar nuevas sorpresas y mantener la incertidumbre hasta el desenlace.

Anuncio del estreno de "El problema final" en Netflix