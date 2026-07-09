En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Sorpresa total: revelan el destino que podría cambiar la carrera de Mauro Icardi

El futuro de Mauro Icardi dio un vuelco inesperado: hay un importante club que lo quiere y está más cerca de nuestro país de lo esperado. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Sorpresa total: revelan el destino que podría cambiar la carrera de Mauro Icardi

Mientras su vida privada continúa ocupando los principales titulares, Mauro Icardi también empieza a definir el próximo paso de su carrera. Tras su salida del Galatasaray, de donde quedó libre, el delantero argentino todavía no confirmó dónde jugará la próxima temporada, pero en las últimas horas apareció un candidato inesperado que generó un verdadero terremoto en el mercado de pases.

Leé también Se conoció el negocio millonario que maneja Mandinha, la mujer del Dibu Martínez
se conocio el negocio millonario que maneja mandinha, la mujer del dibu martinez

El atacante atraviesa días intensos. Entre su relación con la China Suárez, el conflicto judicial con Wanda Nara y las versiones sobre su futuro, un poderoso club irrumpió en escena con la intención de seducirlo.

Según reveló Gustavo Méndez en el programa La Posta, un importante equipo brasileño tendría decidido avanzar por el ex delantero de la Selección Argentina.

Se trata de São Paulo, una posibilidad que no solo sorprendió por el peso de la institución, sino también por un detalle que podría inclinar la balanza: el club se encuentra a pocas horas de vuelo de la Argentina, lo que le permitiría a Icardi mantener una mayor cercanía con sus hijas.

Por ahora no existe ninguna confirmación oficial, aunque la versión comenzó a tomar fuerza y ya revolucionó las redes sociales.

Pero eso no es todo. Cuando parecía que Brasil era el único destino posible, otro gigante apareció en silencio para intentar quedarse con el goleador.

Según contó Facundo Ventura, Fenerbahçe, el máximo rival del Galatasaray, también habría mostrado interés en incorporarlo. La posibilidad sorprendió especialmente en Turquía, ya que Icardi se convirtió en uno de los grandes ídolos recientes del Galatasaray, por lo que un pase al clásico rival sería uno de los movimientos más impactantes de los últimos años.

El propio periodista aclaró que, por el momento, se trata de un rumor que todavía no pudo confirmar, aunque reconoció que la información comenzó a circular con fuerza en el entorno del mercado de pases.

Así, Mauro Icardi quedó en el centro de una nueva novela futbolística. Con dos destinos de peso sobre la mesa y sin una decisión tomada, el delantero analiza cuál será el próximo desafío de una carrera que vuelve a generar expectativa.

Mientras tanto, el mercado espera su respuesta. Porque cuando Icardi mueve una ficha, el impacto suele sentirse mucho más allá de una cancha de fútbol.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
El truco casero para eliminar el óxido de las herramientas y dejarlas como nuevas
Truco casero en invierno: para qué sirve hervir canela y nuez moscada en casa y por qué lo recomiendan
Aseguran que este lugar está en cada ciudad del mundo: la teoría viral que está enloqueciendo a todos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar