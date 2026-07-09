Subsidio de contención familiar de ANSES: requisitos, monto y cómo solicitarlo

En estos casos, el subsidio puede ser solicitado por:

Cónyuge o conviviente previsional.

Madre o padre.

Hijo.

Además, la persona fallecida debía pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Personas desocupadas.

Trabajadores informales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Personal de casas particulares.

Titulares de la Asignación por Embarazo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Niños, adolescentes o personas mayores con discapacidad.

En todos los casos, quien solicite el beneficio deberá demostrar que afrontó los gastos de sepelio, cremación o inhumación.

Niños y adolescentes con tratamiento oncológico

La Ley 27.764 incorporó este beneficio para los casos de fallecimiento de niños y adolescentes que recibían tratamiento oncológico, siempre que el deceso haya ocurrido después del 26 de julio de 2022, fecha en que entró en vigencia la Ley de Oncopediatría.

La solicitud puede ser realizada por:

Madre.

Padre.

Representante legal.

También será necesario acreditar el pago del servicio funerario correspondiente.

¿De cuánto es el subsidio de contención familiar?

ANSES paga un monto fijo de $15.000 en concepto de reintegro por los gastos del servicio de sepelio.

El dinero no se entrega de manera automática. El organismo analiza cada solicitud y, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, realiza el pago a la persona que acreditó haber afrontado los gastos.

¿Qué documentación hay que presentar?

Para iniciar el trámite es necesario presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Partida o certificado de defunción.

En los casos alcanzados por la Ley 27.764, además, la madre, el padre o el representante legal deberán presentar la factura del servicio funerario emitida a su nombre.

¿Cómo tramitar el subsidio en ANSES?

El trámite puede realizarse en una oficina de ANSES con turno previo, una vez reunida toda la documentación exigida para cada caso.

Si la gestión es realizada por una persona distinta de los familiares directos, pero que puede demostrar haber abonado el sepelio, la solicitud deberá presentarse dentro del año siguiente a la fecha del fallecimiento.

Cumplidos los requisitos y aprobada la documentación, ANSES efectuará el reintegro correspondiente.