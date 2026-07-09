El Gobierno de Trump saludó a Milei por el 9 de Julio y definió a la Argentina como "socio indispensable"

Luego, Marco Rubio destacó el rol que, según Washington, adquirió la Argentina durante la gestión de Javier Milei. "Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se ha convertido en un socio indispensable para avanzar en la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio", afirmó el funcionario.

El comunicado también repasó algunos de los principales ejes de la relación bilateral y ratificó el interés de Estados Unidos por ampliar la cooperación económica. "Estados Unidos está comprometido a ampliar nuestra colaboración en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión", sostuvo Rubio.

Durante los últimos meses, ambos países avanzaron en acuerdos vinculados al desarrollo de minerales estratégicos, considerados claves para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, semiconductores y tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial.

Además, Washington y Buenos Aires impulsaron un acuerdo comercial y de inversiones, uno de los primeros firmados por Estados Unidos tras la implementación de su nueva política de aranceles recíprocos.

La agenda de seguridad regional

Otro de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con la cooperación en materia de seguridad. Según el comunicado, ambos gobiernos trabajan conjuntamente para enfrentar el narcoterrorismo, el crimen organizado transnacional y los regímenes autoritarios de la región.

"Juntos estamos enfrentando las amenazas del narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región", expresó Rubio.

El funcionario también valoró la postura internacional del Gobierno argentino. "El liderazgo de principios de Argentina en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía da un ejemplo poderoso", agregó.

"De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá dando resultados significativos para ambas naciones y nuestro hemisferio en su conjunto", concluyó.

El saludo oficial se conoció mientras el Gobierno argentino encabezó los actos por el 210° aniversario de la Independencia, una fecha que volvió a estar marcada por los gestos de respaldo político entre la administración de Donald Trump y la gestión de Javier Milei.

Milei y Trump, una relación cada vez más estrecha

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023, la relación entre Buenos Aires y Washington se consolidó como uno de los principales ejes de la política exterior argentina. Aunque los primeros contactos comenzaron durante la administración de Joe Biden, el vínculo se profundizó con el regreso de Donald Trump al poder.

Durante este período, Milei realizó varios viajes oficiales a Estados Unidos, participó de encuentros con empresarios, mantuvo reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y fortaleció la cooperación en materia económica y de defensa.

Asimismo, la administración Trump respaldó distintas gestiones argentinas ante organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de promover inversiones estadounidenses en sectores estratégicos como la energía, el litio y la minería.