Astrología: 4 signos beneficiados por el tránsito de Rahu-Ketu

Pero en esta ocasión, hay cuatro signos que están sintiendo el viento a favor. Veamos cuáles son, por qué se benefician y qué pueden esperar en los próximos meses.

geminis luna.png

Géminis: una claridad mental como hacía tiempo no sentías

Si eres de Géminis, prepárate. El Tránsito de Rahu-Ketu está impulsando una energía única en tu zona de relaciones y comunicación. Este es un momento ideal para cerrar ciclos tóxicos, consolidar vínculos valiosos y abrirte a nuevas asociaciones tanto laborales como personales.

Rahu se posiciona de forma favorable para tus decisiones estratégicas. Esto te permitirá ver con más nitidez qué conversaciones valen la pena y cuáles ya no aportan nada. “Sentí que por fin podía decir lo que pensaba sin miedo a que me malinterpretaran”, comenta Luciana, geminiana y consultora en marketing, que asegura haber cerrado un contrato clave en las últimas semanas.

Además, es probable que se presenten oportunidades de viajes cortos o de estudios, sobre todo si están vinculados a temas digitales, redes sociales o tecnología. No ignores esos impulsos de aprender algo nuevo: hay una razón astrológica detrás.

Géminis y Virgo el poder de la palabra.webp

Virgo: el dinero empieza a fluir, pero con condiciones

Para Virgo, este tránsito es una oportunidad inesperada de crecimiento financiero. Ketu está dejando atrás tus inseguridades materiales, mientras que Rahu potencia tu ambición y tu capacidad para generar ingresos de nuevas maneras.

Este no es un tránsito que regale beneficios sin esfuerzo. Pero si Virgo pone en práctica su conocida organización, verá resultados concretos. “Desde que empezó el tránsito noté que mis propuestas freelance eran mejor recibidas”, afirma Gabriel, diseñador gráfico de 33 años. “Sentí que algo había cambiado en la percepción que los demás tenían de mí”.

La clave para Virgo será arriesgar sin perder el control. Los astros empujan hacia caminos que quizás antes no te habías planteado, como asociarte con personas que piensan distinto o explorar inversiones no tradicionales. Eso sí: todo debe pasar por el filtro del análisis. No hay lugar para improvisar.

Astrologia predicciones de la Luna en Escorpio (4).webp

Escorpio: el poder interior que estabas buscando

Escorpio es uno de los grandes beneficiados de este Tránsito de Rahu-Ketu, sobre todo en el plano personal y espiritual. Ketu transita tu signo, mientras Rahu se ubica en tu zona de relaciones. Esta combinación puede parecer extraña, pero trae una potencia que muchos escorpianos ya empiezan a sentir.

Hay un despertar emocional que te impulsa a soltar viejas heridas y a reconectarte con tu poder personal. Es un tránsito ideal para hacer terapia, practicar meditación o embarcarte en cualquier disciplina que te ayude a encontrar sentido.

“Empecé a trabajar con constelaciones familiares y no puedo creer lo que removió en mí”, cuenta Mariana, escorpiana y psicóloga. “Fue como si el universo me estuviera empujando a sanar temas que postergué por años”.

Además, se abre una gran puerta para mejorar tu vida afectiva. Si estás en pareja, notarás mayor profundidad emocional. Si estás solo, atraerás personas con una intensidad similar a la tuya. Pero cuidado: todo lo que no esté alineado con tu propósito va a desaparecer sin aviso.

astrologia signos piscis neptuno.webp

Piscis: creatividad y expansión como no veías desde 2021

Si hay un signo que puede sacar un enorme rédito creativo y profesional de este tránsito, es Piscis. La energía de Rahu se manifiesta en tu zona de proyectos, visibilidad y talentos, mientras que Ketu te empuja a soltar viejos miedos en torno al juicio ajeno.

Este es un momento dorado para mostrar tu trabajo, para crear contenido, para exponerte. No desde la arrogancia, sino desde la autenticidad. Muchos piscianos están encontrando un canal de expresión que antes no se animaban a explorar.

“Me animé a lanzar mi tienda online de arte, algo que venía pensando hace años. El tránsito me empujó a hacerlo sin miedo”, comparte Martín, pisciano y artista plástico. Y no es casualidad: el nodo norte (Rahu) está despertando tus dones, y los está proyectando hacia los demás con una luz especial.

Será fundamental que no minimices lo que sabes hacer. Los próximos meses están llenos de oportunidades para crecer, pero solo si te animás a ser visible. La modestia mal entendida puede volverse tu mayor traba.

ChatGPT Image 15 may 2025, 18_27_17.png

Cómo aprovechar el tránsito: claves para los signos beneficiados

Estos cuatro signos tienen por delante una etapa clave para el crecimiento, pero nada será automático. El Tránsito de Rahu-Ketu tiene una carga kármica, y por eso exige compromiso.

Estas son algunas recomendaciones para quienes están bajo su influencia positiva:

Tomá decisiones valientes pero pensadas. La intuición va a estar más fina, pero debe ir acompañada de estrategia.

No ignores las señales. Si algo se repite, si alguien aparece de nuevo o si un tema vuelve a surgir, no es casualidad.

Trabajá tu espiritualidad. No importa la forma: meditación, escritura, rituales, lo que te conecte. Este tránsito premia el crecimiento interno.

Revisá tus vínculos. Si una relación se rompe o una alianza se cae, probablemente sea parte del proceso. No insistas en lo que se tiene que ir.

El Tránsito de Rahu-Ketu puede ser el gran aliado de tu evolución, si sabés alinearte con su energía.