Susana Giménez liquidó a Mario Pergolini con una frase demoledora sobre su nuevo programa: "Jamás lo..."

"Jamás lo veré. Me odiaba, siempre habló mal de mi. No iría nunca a su programa ni porque me pida perdón de rodillas", sentenció de manera contundente Susana, luego de que fuera consultada por el ciclo nocturno del histórico periodista.

Ante la pregunta del cronista acerca de quién prefería, si Jorge Rial o Mario Pergolini, respondió con firmeza: "No, Rial es peor".

Cris Morena plantó a Mario Pergolini en su programa: los raros motivos

Mario Pergolini hizo su esperado regreso a la televisión con Otro día perdido en El Trece, tras varios años centrado en el mundo del streaming. Sin embargo, el debut no fue el esperado: el programa no logró destacar en términos de rating y sufrió un fuerte golpe al enfrentar la baja de un invitado estrella.

El programa había planeado un homenaje especial a Cris Morena, la famosa productora, con un despliegue escénico que incluía un gran elenco de artistas preparados para cantar, bailar y rendir tributo a sus obras más icónicas, canciones y espectáculos desde el inicio de su carrera. Sin embargo, decidió no participar, y lo dejó con la tarea de replantear el contenido del programa.

"Cris Morena estaba invitada al programa de Pergolini el 17 de julio. Escuchen lo que le prepararon... Sabemos que tiene un monólogo, hay una edición, inteligencia artificial... le hacen una gran preproducción", lanzó Yanina Latorre en SQP (América TV), detallando la compleja preparación detrás del programa de su colega.

La conductora también aportó más detalles sobre el impresionante elenco convocado para el homenaje y el momento en que Cris Morena comunicó que no asistiría: "Acaba de dejarlos plantados a las 19, justo después de que trabajaron todo el día en la producción. Armaron un musical con 50 chicos de su escuela, que ahora tendrán que cancelarse. Estuvieron ensayando todo el día. Ella, como productora, sabe perfectamente lo que implica esto".

Mostrando su malestar por no haber sido parte del programa la noche del jueves, Latorre defendió fuertemente la situación: "El programa de Pergolini depende de un invitado. No es como el nuestro: tiene un guion, está súper producido, es una entrevista. Si se cae el invitado, arruina todo el programa. ¿A quién pones en su lugar ahora?", lanzó contundente.

Las especulaciones sobre el motivo por el cual Morena habría decidido bajarse del programa fueron varias, pero ninguna clara. Lizardo Ponce se animó a arriesgar una hipótesis: "Porque tiene mucho trabajo". "¿Por qué llueve?", preguntó irónicamente Majo Martino. "¿Se quedó sin voz?", añadió con humor.

Lizardo Ponce, firme en su teoría, volvió a defender su postura: "Está full trabajando. Si una productora se baja, quiero creer que es porque está trabajando mucho".

Finalmente, reveló la extraña razón que llevó al cuestionamiento: "Por una cuestión de ego de no ser la primera mujer invitada. Le molestó que la primera haya sido Cazzu".