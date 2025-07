Astrología: ¿Cómo afecta en vos la Luna en Virgo y Marte? Enterate de todo

image Este lunes, las palabras vuelven para pedir una segunda vuelta. Foto: Ideogram/Astrología.

LISTA DE SIGNOS

Virgo: energía de primera mano para ordenar, revisar y terminar tareas sin demoras.

Aries: ideal para resolver malentendidos. Revisá lo que ya arrancaste.

Piscis: puede enfocarse mejor tras la bruma creativa.

Leo: si estás atado al ego, este lunes te invita a ver con honestidad qué podés decir y qué conviene callar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué Mercurio retrógrado importa cuando hay Luna-Marte en juego?

Porque aunque estés motivado, tus decisiones y palabras pueden tener errores de interpretación o prisa emocional: mejor revisar y hablar con atención.

¿Qué hacer si aparece viejas conversaciones pendientes?

Usalo como oportunidad de aclarar, no de discutir: buscá cierre, no pelea. Mercurio retrógrado potencia revisiones, no nuevas guerras.