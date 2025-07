Wanda Nara desobedeció otra vez a la Justicia y L-Gante quedó involucrada

“Wanda Nara le pidió al juez Hagopián poder viajar por trabajo durante cinco días al exterior desde el 21 al 27 y hoy es 30, esto está firmado en la justicia. Ella no regresó, y me dicen que volvería con L-Gante el 4 de agosto”, contó Méndez sobre el permiso que solicitó la mediática y que no habría cumplido en los plazos establecidos.