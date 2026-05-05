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ANSES paga $85.000 por la Ayuda Escolar: quiénes pueden cobrarla y cómo hacer el trámite

La ANSES entrega un pago anual de $85.000 para acompañar el ciclo lectivo, pero no es automático. Para cobrarlo, los beneficiarios deben presentar el Certificado Escolar y cumplir con los requisitos vigentes.

ANSES paga $85.000 por la Ayuda Escolar: quiénes pueden cobrarla y cómo hacer el trámite

ANSES paga $85.000 por la Ayuda Escolar: quiénes pueden cobrarla y cómo hacer el trámite

La Ayuda Escolar Anual se consolida como uno de los respaldos económicos más importantes que otorga la ANSES para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo. Con un monto que ronda los $85.000, este beneficio se paga una vez al año y tiene como objetivo aliviar el gasto en útiles, guardapolvos y calzado escolar.

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A diferencia de otras prestaciones, este pago no siempre se acredita de manera automática. Para poder cobrarlo, es fundamental cumplir con un paso clave: acreditar la escolaridad de los hijos mediante el formulario correspondiente. Sin este trámite, el depósito puede demorarse o directamente no efectuarse.

Quiénes pueden cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar

El beneficio está dirigido a familias que reciben asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las asignaciones familiares del sistema SUAF. En todos los casos, se deben cumplir condiciones vinculadas a la edad y la asistencia escolar.

Para niñas, niños y adolescentes sin discapacidad, el requisito es tener entre 45 días de vida y 18 años y asistir a un establecimiento educativo reconocido, ya sea de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, el esquema es más amplio: no hay límite de edad y se contemplan distintos espacios de formación, como escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos o instituciones de apoyo educativo avaladas por el sistema.

aumento auh
Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO

Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO

El trámite clave para cobrar: Certificado Escolar PS 2.68

El punto determinante para habilitar el cobro es la presentación del Certificado Escolar, conocido como formulario PS 2.68. Este documento permite validar que el menor está efectivamente escolarizado.

El trámite se realiza de forma digital. El titular debe ingresar a la web o la app de ANSES, descargar el formulario, llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado, y luego subir una imagen clara del documento en la sección “Presentar Certificado Escolar”.

Este paso es especialmente importante para quienes no cobraron la ayuda de manera automática en meses anteriores. Una vez que ANSES valida la información, el pago de los $85.000 se acredita en un plazo que puede extenderse hasta 60 días, impactando directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Cómo saber si ya te aprobaron el pago

Para verificar el estado del trámite, el sistema de ANSES ofrece una opción dentro del apartado “Hijas e Hijos”. Allí se puede consultar si el certificado fue aceptado o si presenta algún error que impida la liquidación.

En caso de rechazo -generalmente por problemas de legibilidad o datos incompletos-, el titular deberá volver a cargar el formulario correctamente. Desde el organismo recomiendan prestar especial atención a la calidad de la imagen y a la información consignada para evitar demoras.

Además, es clave guardar el comprobante de carga digital, ya que funciona como respaldo ante cualquier inconveniente técnico o demora en la acreditación del beneficio.

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