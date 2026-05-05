ANSES paga $85.000 por la Ayuda Escolar: quiénes pueden cobrarla y cómo hacer el trámite

En el caso de hijos con discapacidad, el esquema es más amplio: no hay límite de edad y se contemplan distintos espacios de formación, como escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos o instituciones de apoyo educativo avaladas por el sistema.

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El trámite clave para cobrar: Certificado Escolar PS 2.68

El punto determinante para habilitar el cobro es la presentación del Certificado Escolar, conocido como formulario PS 2.68. Este documento permite validar que el menor está efectivamente escolarizado.

El trámite se realiza de forma digital. El titular debe ingresar a la web o la app de ANSES, descargar el formulario, llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado, y luego subir una imagen clara del documento en la sección “Presentar Certificado Escolar”.

Este paso es especialmente importante para quienes no cobraron la ayuda de manera automática en meses anteriores. Una vez que ANSES valida la información, el pago de los $85.000 se acredita en un plazo que puede extenderse hasta 60 días, impactando directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Cómo saber si ya te aprobaron el pago

Para verificar el estado del trámite, el sistema de ANSES ofrece una opción dentro del apartado “Hijas e Hijos”. Allí se puede consultar si el certificado fue aceptado o si presenta algún error que impida la liquidación.

En caso de rechazo -generalmente por problemas de legibilidad o datos incompletos-, el titular deberá volver a cargar el formulario correctamente. Desde el organismo recomiendan prestar especial atención a la calidad de la imagen y a la información consignada para evitar demoras.

Además, es clave guardar el comprobante de carga digital, ya que funciona como respaldo ante cualquier inconveniente técnico o demora en la acreditación del beneficio.