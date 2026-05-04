El impactante resultado del test de drogas de la madre que se fugó con su bebé de 4 meses

Un estremecedor caso sacude a Neuquén tras conocerse el alarmante resultado toxicológico que desencadenó la desesperada huida de Camila Belén Montesino, una joven madre que desapareció durante más de 72 horas junto a su bebé de apenas cuatro meses.
Estremecedor resultado del test toxicológico que le realizaron a la madre que se fugó con su bebé de solo cuatro meses en Neuquén. Enterate.
Un estremecedor caso sacude a Neuquén tras conocerse el alarmante resultado toxicológico que desencadenó la desesperada huida de Camila Belén Montesino, una joven madre que desapareció durante más de 72 horas junto a su bebé de apenas cuatro meses.
La desaparición generó máxima tensión, activación de protocolos de emergencia y una intensa búsqueda policial, que encendió todas las alarmas judiciales, médicas y familiares.
La madre pacede un grave problema de consumos de drogas, por eso habría tomado una drástica decisión: escapar con el niño antes de perder su custodia. Las autoridades sospechan que Montesino actuó impulsada por el temor a que la Justicia le quitara la tenencia, lo que derivó en una búsqueda desesperada que mantuvo en vilo a toda la región.
Durante más de tres días, tanto la mujer como el bebé permanecieron desaparecidos, mientras se activaba la Alerta Nati, uno de los protocolos más sensibles para casos de menores en riesgo.
Finalmente, ambos fueron hallados cuando la propia mujer se presentó en una comisaría de General Roca, donde las autoridades activaron de inmediato medidas de protección para el pequeño.
Según trascendió, la situación se volvió crítica cuando profesionales de la salud evaluaban internar urgentemente al bebé para iniciar un proceso de desintoxicación, debido al delicado cuadro detectado.
El bebé fue considerado en situación de “extrema vulnerabilidad”, mientras se ordenaron nuevos estudios médicos y toxicológicos para evaluar su estado de salud.
Son asistidos por lo médicos.