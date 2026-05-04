El impactante resultado del test de drogas de la madre que se fugó con su bebé de 4 meses

Finalmente, ambos fueron hallados cuando la propia mujer se presentó en una comisaría de General Roca, donde las autoridades activaron de inmediato medidas de protección para el pequeño.

Según trascendió, la situación se volvió crítica cuando profesionales de la salud evaluaban internar urgentemente al bebé para iniciar un proceso de desintoxicación, debido al delicado cuadro detectado.

El bebé fue considerado en situación de “extrema vulnerabilidad”, mientras se ordenaron nuevos estudios médicos y toxicológicos para evaluar su estado de salud.

Son asistidos por lo médicos.