Encontraron a la mamá desaparecida junto a su bebé: el terrible motivo por el que se habría ido

De acuerdo con lo informado por el comisario Marcelo Campos, la mujer se habría retirado del hospital en el momento en que los médicos evaluaban internar al bebé para un proceso de desintoxicación. Además, señaló que Montesino dejó Rincón de los Sauces porque presuntamente temía por su seguridad.

Tras 72 horas desaparecidos, se presentaron en una comisaria

Tras su aparición en la Comisaría 31 de General Roca, las autoridades activaron un protocolo para resguardar al menor, considerado en situación de “extrema vulnerabilidad”.

La fiscal Rocío Rivero ordenó evaluaciones médicas tanto para la mujer como para el bebé y dio intervención a la Defensoría de la Niñez y al Juzgado de Familia.

Con la localización de ambos, también se desactivó la Alerta Nati, el sistema que había sido puesto en marcha por la Policía de Neuquén para dar con su paradero. Este mecanismo permite difundir de forma inmediata la desaparición de menores en riesgo y coordinar acciones urgentes de búsqueda.