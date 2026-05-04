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Encontraron a la mamá desaparecida junto a su bebé: el terrible motivo por el que se habría ido

La mujer, Camila Belén Montesino, era intensamente buscada junto a su pequeño de 4 meses. La Justicia activó protocolos de protección.

Encontraron a la mamá que desapareció con su bebé: los detalles de la búsqueda tras más de 72 horas desaparecida

Encontraron a la mamá que desapareció con su bebé: los detalles de la búsqueda tras más de 72 horas desaparecida

La búsqueda de Camila Belén Montesino llegó a su fin, luego de que la mujer se presentara junto a su bebé en una comisaría de General Roca. Ambos habían estado desaparecidos durante más de 72 horas, en un caso que generó fuerte preocupación por el estado de salud del menor.

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La investigación se había iniciado tras una denuncia del padre del pequeño, luego de que un examen toxicológico arrojara resultado positivo y encendiera las alarmas en el entorno familiar y judicial. A partir de ese momento, el caso dio un giro y se intensificó la búsqueda de la mujer y el bebé.

Montesino habría decidido irse ante la posibilidad de perder la tenencia de su hijo. La mujer se ausentó junto al bebé de cuatro meses y su pareja, Guillermo Alan Amir Zumelzu, quien por estas horas continúa desaparecido y es intensamente buscado.

De acuerdo con lo informado por el comisario Marcelo Campos, la mujer se habría retirado del hospital en el momento en que los médicos evaluaban internar al bebé para un proceso de desintoxicación. Además, señaló que Montesino dejó Rincón de los Sauces porque presuntamente temía por su seguridad.

Tras 72 horas desaparecidos, se presentaron en una comisaria

Tras su aparición en la Comisaría 31 de General Roca, las autoridades activaron un protocolo para resguardar al menor, considerado en situación de “extrema vulnerabilidad”.

La fiscal Rocío Rivero ordenó evaluaciones médicas tanto para la mujer como para el bebé y dio intervención a la Defensoría de la Niñez y al Juzgado de Familia.

Con la localización de ambos, también se desactivó la Alerta Nati, el sistema que había sido puesto en marcha por la Policía de Neuquén para dar con su paradero. Este mecanismo permite difundir de forma inmediata la desaparición de menores en riesgo y coordinar acciones urgentes de búsqueda.

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