Maxi López reveló el ultimátum que Daniela Christiansson le dio en el peor momento con Wanda Nara.

"Cuando yo la conocí, ella tenía 22 años y yo tenía 29. Tenía 3 pulguitas y un quilombo bárbaro y durante muchos años no la quise hacer parte porque era recontra tóxico. Yo quería tener mi momento con ella, que era mi cable a tierra", explicó.

Sin embargo, Daniela no se quedó de brazos cruzados. Con el tiempo le plantó cara y le dio un ultimátum que cambió la dinámica de la pareja: "Un día me dijo: loco, me tenés que contar lo que pasa, no me filtres porque yo soy parte de tu vida... y bueno... entendí que ella estaba ahí para mí".

Lejos de victimizarse, Maxi reconoció que su propio enojo también le jugó en contra más de una vez y derivó en batallas interminables en la Justicia. "Estuve muy enojado, obviamente era imposible no estarlo, pero con el tiempo entendí lo que me decía mi viejo cuando yo era chico: a veces el orgullo hay que hacerlo un bollito y metérselo ahí. Maduré y entendí que hay batallas que se pueden dar y hay otras que no".

Y también hizo su mea culpa sin reparos: "Yo no tengo problema en pedir perdón. Me equivoqué un millón de veces, pero soy una persona llena de buenas actitudes. Cuando arranco un proyecto de vida, un trabajo o lo que sea, arranco con buenas intenciones y de buena manera, pero en el camino te cruzás con un montón de gente".

image

¿De qué trata "Triángulo Amoroso", la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López?

El próximo lunes 11 de mayo llega a Telefe Triángulo Amoroso, la serie vertical que protagonizan Wanda Nara y Maxi López. La apuesta del canal rompe con los esquemas tradicionales: propone episodios cortos pensados para el consumo digital, con un ritmo ágil y situaciones de alto voltaje. Estará disponible en todas las redes sociales de Telefe y también tendrá su espacio en la televisión abierta, con emisiones posteriores al programa Pasapalabra. En la ficción, Wanda y Maxi se interpretan a sí mismos en una historia que mezcla comedia, romance y caos mediático.

El proyecto nació casi de casualidad durante la participación de Maxi en MasterChef: "Empezaron a escribir sobre lo que nos pasaba", contó el propio exfutbolista, quien explicó que la idea fue mutando hasta convertirse en una ficción con tintes de humor. Aunque el rodaje ya concluyó, López anticipó que hubo momentos de su vida real que prefirió dejar fuera de cámara: "Hubo cosas muy fuertes que dijimos que no, lo van a tener que ver". El elenco incluye a Yanina Latorre, Georgina Barbarossa, César Bordón, Pachu Peña y Clara Kovacic, quien encarnará a Daniela Christiansson, la pareja de Maxi.