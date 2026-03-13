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Caso Loan: la INESPERADA RAZON que pone en peligro el juicio

A más de 20 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el expediente sumó una nueva complicación judicial.

Caso Loan: la INESPERADA RAZON que pone en peligro el juicio

Uno de los jueces que integra el tribunal inició los trámites para jubilarse, lo que genera preocupación por posibles demoras en la confirmación del inicio del juicio y en el cronograma de audiencias.

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Qué significa no querer estar en pareja, según la psicología. (Foto: Archivo)

Se trata de Fermín Amado Ceroleni —único integrante correntino del tribunal y presidente del cuerpo—, que notificó a la Cámara Federal de Casación Penal que comenzó el proceso de jubilación y solicitó que se designe a un magistrado sustituto para ocupar su lugar.

Ahora se espera que la Justicia provincial informe en las próximas horas quién será el nuevo juez que se incorporará al tribunal. En la causa también intervienen otros dos magistrados provenientes de distintas jurisdicciones: Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron a este medio, durante una visita a Corrientes, que se trata de un proceso de gran complejidad. Con 17 acusados, el juicio presenta una magnitud inusual para la provincia, lo que obligó a convocar a jueces de otros distritos para integrar el tribunal.

La novedad judicial se conoció poco después de que los padres del niño, María Noguera y José Peña, difundieran un comunicado en el que repudiaron la circulación de imágenes generadas con inteligencia artificial en las que aparecen familiares detenidos.

“Desde la cobardía que otorga el anonimato digital o, en algunos casos, desde posiciones de visibilidad pública o poder mediático, han proferido calumnias e injurias y lo siguen haciendo, destinadas a erosionar la credibilidad de la familia y con motivaciones ajenas al hipócrita y declamado interés de ‘encontrar a Loan’”, expresaron.

En el mismo texto agregaron: “No tenemos ni necesitamos enemigos. Nuestro único interés hoy es conocer quiénes se llevaron, ocultan y retienen a Loan. Nosotros solo queremos que nos devuelvan a Loan. Si devuelven a Loan vivo, sano y salvo, que les den la libertad a todos; todo lo demás no importa nada. El tiempo, la investigación judicial y la confianza en las instituciones colocarán a cada uno según su lugar”.

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