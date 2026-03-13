Caso Loan: la INESPERADA RAZON que pone en peligro el juicio

La novedad judicial se conoció poco después de que los padres del niño, María Noguera y José Peña, difundieran un comunicado en el que repudiaron la circulación de imágenes generadas con inteligencia artificial en las que aparecen familiares detenidos.

“Desde la cobardía que otorga el anonimato digital o, en algunos casos, desde posiciones de visibilidad pública o poder mediático, han proferido calumnias e injurias y lo siguen haciendo, destinadas a erosionar la credibilidad de la familia y con motivaciones ajenas al hipócrita y declamado interés de ‘encontrar a Loan’”, expresaron.

En el mismo texto agregaron: “No tenemos ni necesitamos enemigos. Nuestro único interés hoy es conocer quiénes se llevaron, ocultan y retienen a Loan. Nosotros solo queremos que nos devuelvan a Loan. Si devuelven a Loan vivo, sano y salvo, que les den la libertad a todos; todo lo demás no importa nada. El tiempo, la investigación judicial y la confianza en las instituciones colocarán a cada uno según su lugar”.