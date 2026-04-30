Alfajores de nuez y chocolate blanco: la fácil receta casera con relleno cremoso que conquista paladares

Los alfajores de nuez y chocolate blanco, con un relleno cremoso de dulce de leche, son una opción irresistible que puede prepararse en casa en simples pasos, para obtener un resultado elegante que se deshace en el paladar.
Una combinación equilibrada de nuez, chocolate blanco y dulce de leche da forma a estos alfajores caseros, que se destacan por su textura suave y su relleno cremoso.
Una combinación equilibrada de nuez, chocolate blanco y dulce de leche da forma a estos alfajores caseros, que se destacan por su textura suave y su relleno cremoso.
Los alfajores de nuez y chocolate blanco, con un relleno cremoso de dulce de leche, son una opción irresistible que puede prepararse en casa en simples pasos, para obtener un resultado elegante que se deshace en el paladar.
Ingredientes necesarios
Para elaborar esta receta, que rinde 9 unidades, se necesitan 50 g de manteca o mantequilla blanda, 50 g de azúcar, 1 cucharada de miel, medio huevo previamente batido, 100 g de harina 0000 o para todo uso, 30 g de maicena, 10 g de cacao amargo y ½ cucharadita de polvo para hornear junto con ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.
En cuanto al relleno y el acabado, según la receta del canal de YouTube Elu Sweets, se utilizan 400 g de dulce de leche repostero en total (100 g para el centro cremoso y aproximadamente 300 g para el armado), 400 g de chocolate blanco (100 g para el relleno y 300 g para el baño final), 50 ml de crema de leche con al menos 35% de grasa, 100 g de nueces troceadas aproximadamente y 15 ml de aceite neutro, que puede ser de girasol, maíz o coco.
Preparación de la masa
Comenzar integrando la manteca con el azúcar y la miel; luego añadir el medio huevo batido. Incorporar los ingredientes secos (harina, maicena, cacao y leudantes) y unir la masa presionando con la palma de la mano, sin amasar. Envolver en papel film y refrigerar en la heladera durante 30 minutos.
Horneado
Estirar la masa hasta lograr un espesor de 2 a 3 mm y cortar círculos de 6 o 7 cm. Colocar las tapas en una placa y hornear a 180 ºC durante 5 a 6 minutos. Es fundamental dejar que se enfríen completamente antes de despegarlas.
El relleno cremoso
Mezclar 100 g de chocolate blanco con la crema y 100 g de dulce de leche. Calentar en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta obtener una preparación líquida y homogénea. Dejar enfriar en la heladera al menos una hora y luego batir hasta alcanzar picos firmes.
Armado de los alfajores
En una tapa, formar tres anillos de dulce de leche repostero para dar altura y rellenar el centro con la crema batida previamente preparada. Cubrir con otra tapa y presionar los bordes del alfajor sobre las nueces troceadas para que queden bien adheridas.
Baño y decoración
Derretir los 300 g de chocolate blanco con el aceite neutro para darle mayor fluidez. Cubrir algunos trozos de nuez con este chocolate para la decoración superior. Sumergir cada alfajor en el baño de chocolate, retirar el exceso y, antes de que se seque, colocar encima las nueces bañadas.