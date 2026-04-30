Alfajores de nuez y chocolate blanco: la fácil receta casera con relleno cremoso que conquista paladares

Paso a paso para la elaboración de los alfajores de nuez y chocolate blanco

WhatsApp Image 2026-04-30 at 13.29.09 Receta extraída el canal de YouTube Elu Sweets.

Preparación de la masa

Comenzar integrando la manteca con el azúcar y la miel; luego añadir el medio huevo batido. Incorporar los ingredientes secos (harina, maicena, cacao y leudantes) y unir la masa presionando con la palma de la mano, sin amasar. Envolver en papel film y refrigerar en la heladera durante 30 minutos.

Horneado

Estirar la masa hasta lograr un espesor de 2 a 3 mm y cortar círculos de 6 o 7 cm. Colocar las tapas en una placa y hornear a 180 ºC durante 5 a 6 minutos. Es fundamental dejar que se enfríen completamente antes de despegarlas.

El relleno cremoso

Mezclar 100 g de chocolate blanco con la crema y 100 g de dulce de leche. Calentar en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta obtener una preparación líquida y homogénea. Dejar enfriar en la heladera al menos una hora y luego batir hasta alcanzar picos firmes.

Armado de los alfajores

En una tapa, formar tres anillos de dulce de leche repostero para dar altura y rellenar el centro con la crema batida previamente preparada. Cubrir con otra tapa y presionar los bordes del alfajor sobre las nueces troceadas para que queden bien adheridas.

Baño y decoración

relleno

Derretir los 300 g de chocolate blanco con el aceite neutro para darle mayor fluidez. Cubrir algunos trozos de nuez con este chocolate para la decoración superior. Sumergir cada alfajor en el baño de chocolate, retirar el exceso y, antes de que se seque, colocar encima las nueces bañadas.