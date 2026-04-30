Una nena con discapacidad murió ahogada en un centro terapéutico: la terrible hipótesis de la familia

Una adolescente de 13 años con discapacidad murió ahogada en la pileta de un centro terapéutico de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, en un hecho que generó profunda conmoción y abrió una investigación judicial.
Renata Victoria Aris Fajka, de 13 años, estaba haciendo actividad en una pileta de un centro de Ingeniero Maschwitz.
Una adolescente de 13 años con discapacidad estuvo 30 minutos en una pileta terapéutica y el descenlace fue fatal
Una adolescente de 13 años con discapacidad murió ahogada en la pileta de un centro terapéutico de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, en un hecho que generó profunda conmoción y abrió una investigación judicial.
La víctima fue identificada como Renata Victoria Aris Fajka. El episodio ocurrió durante una actividad recreativa en una institución especializada en la atención de chicos con discapacidad.
El padre de la menor, Ignacio Aris, apuntó contra el establecimiento y denunció graves fallas en la supervisión. "Se supone que es un lugar preparado para chicos con discapacidad y la dejaron sola", aseguró. Según relató, su hija tenía limitaciones motrices que le impedían desenvolverse sin asistencia dentro del agua.
Además, sostuvo que las cámaras de seguridad mostrarían que la adolescente permaneció sin acompañamiento durante varios minutos.
Tras ser retirada de la pileta, cuando el personal de salud llegó, continuó con las maniobras de reanimación y la trasladó a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de la localidad, pero ya era demasiado tarde, la menor ingresó sin signos vitales y no pudieron salvarla.
La familia descartó que se haya tratado de una descompensación y afirmó que la muerte fue consecuencia de una grave negligencia.
Ignacio, el papá de la menor, apuntó directamente contra el personal del lugar: “No sé para qué estaban los guardavidas, estaban con el celular mirando qué hacer el fin de semana en vez de prestar atención a lo que pasaba”, expresó en una entrevista con Crónica TV.
Por su parte, la tía de la nena, Ángeles, señaló: “La nena no se descompensó, falleció por culpa de la negligencia de los profesionales de AUPA. A la nena su acompañante la ingresa a la pileta y la deja completamente sola. Dos guardavidas ahí presentes no hicieron nada, porque estaban haciendo cualquier otra cosa menos su trabajo”.
“Mi sobrina no se descompensó, se ahogó en la pileta por no tener supervisión ni atención inmediata. A mi sobrina la sacaron muerta de la pileta. AUPA debe cerrar sus puertas y todos los papás tienen que sacar a sus hijos de ahí”, expresó la mujer en diálogo con El Día de Escobar.
La causa fue caratulada como homicidio culposo y por el hecho ya fueron imputados una guardavidas y dos cuidadores, sospechados de incumplir sus deberes de cuidado.
La Justicia analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad y toma declaraciones para reconstruir con precisión qué ocurrió.