Una nena con discapacidad murió ahogada en un centro terapéutico: la terrible hipótesis de la familia

Además, sostuvo que las cámaras de seguridad mostrarían que la adolescente permaneció sin acompañamiento durante varios minutos.

Tras ser retirada de la pileta, cuando el personal de salud llegó, continuó con las maniobras de reanimación y la trasladó a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de la localidad, pero ya era demasiado tarde, la menor ingresó sin signos vitales y no pudieron salvarla.

pileta

La familia descartó que se haya tratado de una descompensación y afirmó que la muerte fue consecuencia de una grave negligencia.

Ignacio, el papá de la menor, apuntó directamente contra el personal del lugar: “No sé para qué estaban los guardavidas, estaban con el celular mirando qué hacer el fin de semana en vez de prestar atención a lo que pasaba”, expresó en una entrevista con Crónica TV.

Por su parte, la tía de la nena, Ángeles, señaló: “La nena no se descompensó, falleció por culpa de la negligencia de los profesionales de AUPA. A la nena su acompañante la ingresa a la pileta y la deja completamente sola. Dos guardavidas ahí presentes no hicieron nada, porque estaban haciendo cualquier otra cosa menos su trabajo”.

“Mi sobrina no se descompensó, se ahogó en la pileta por no tener supervisión ni atención inmediata. A mi sobrina la sacaron muerta de la pileta. AUPA debe cerrar sus puertas y todos los papás tienen que sacar a sus hijos de ahí”, expresó la mujer en diálogo con El Día de Escobar.

Tres imputados

La causa fue caratulada como homicidio culposo y por el hecho ya fueron imputados una guardavidas y dos cuidadores, sospechados de incumplir sus deberes de cuidado.

La Justicia analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad y toma declaraciones para reconstruir con precisión qué ocurrió.