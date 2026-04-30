José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 capítulos

Legado Netflix 2

Durante su ausencia, sus cuatro hijos tomaron decisiones clave que modificaron el rumbo del negocio. Estas determinaciones no solo afectaron la estructura empresarial, sino que también profundizaron diferencias personales que venían gestándose desde hacía tiempo.

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras una grave enfermedad, un magnate de los medios descubre que los actos de sus hijos amenazan su imperio, construido con todo cuidado, y hará lo que sea para salvarlo".

Personajes complejos y decisiones irreversibles

Uno de los aspectos más destacados de Legado fue la construcción de sus personajes. Cada uno de los hijos de Seligman mostró una personalidad definida, con ambiciones propias y una relación particular con el padre.

Cuando Federico Seligman regresó, interpretado por José Coronado, se encontró con un escenario completamente distinto al que había dejado. La empresa ya no respondía a su visión original, y sus hijos habían tomado caminos propios que desafiaban su autoridad.

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En este contexto, la serie planteó preguntas clave: ¿hasta dónde puede llegar una familia por el poder? ¿Es posible separar los vínculos afectivos de los intereses económicos?

Estas incógnitas sostuvieron la tensión narrativa a lo largo de los episodios, manteniendo al espectador en constante expectativa.

El elenco principal de "Legado" con José Coronado

Jose Coronado

Belén Cuesta

Diego Martín

Natalia Huarte

María Morera

Susi Sánchez

Iván Pellicer

Lucas Nabor

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El éxito de la producción también se explicó por la calidad de su elenco. Además de la presencia de José Coronado, la serie contó con la participación de figuras destacadas como Belén Cuesta y Diego Martín.

Cada interpretación aportó profundidad a los personajes, permitiendo que el público conecte con sus conflictos internos. La naturalidad de las actuaciones contribuyó a que la historia resulte creíble y emocionalmente impactante.

Una producción que confirma el auge de las series españolas

En los últimos años, las producciones españolas lograron posicionarse como referentes dentro del streaming global. Series como Legado demostraron que es posible combinar calidad narrativa con historias universales que conectan con audiencias de diferentes países.

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El éxito de esta serie en Netflix reafirmó esta tendencia. La plataforma apostó por contenidos con identidad propia, y el resultado fue una producción que logró destacarse entre una oferta cada vez más amplia.

El formato de ocho episodios permitió desarrollar la historia con ritmo sostenido, sin perder intensidad. Cada capítulo aportó nuevos elementos al conflicto central, manteniendo el interés del espectador hasta el final.

Mirá el tráiler oficial de "Legado" en Netflix