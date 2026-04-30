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José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 capítulos

Esta historia en Netflix con José Coronado revela tensiones familiares y ambición en una serie española imperdible de tan solo ocho episodios.

José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

En Netflix, la historia de un padre autoritario y sus cuatro hijos enfrentados por una sucesión se convirtió en uno de los relatos más atrapantes dentro del catálogo actual. La serie española "Legado", protagonizada por José Coronado, logró captar la atención del público gracias a una combinación potente de drama familiar, conflictos de poder y decisiones que cambian destinos.

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El proyecto estuvo encabezado por Coronado y dirigido por Eduardo Chapero-Jackson junto a Carlota Pereda. A lo largo de ocho episodios, la historia construyó un universo cargado de tensiones donde cada decisión tiene consecuencias profundas.

De qué trata "Legado" en Netflix

La serie Legado presentó un argumento que gira en torno a una familia poderosa que enfrenta una crisis interna cuando el control del negocio queda en juego. Desde el inicio, la trama dejó en claro que no se trata solo de dinero, sino de orgullo e identidad.

El eje central se desarrolló a partir de Federico Seligman, un empresario que construyó su imperio con mano firme. Su figura dominante marcó el rumbo de la familia durante años. Sin embargo, un problema de salud lo obligó a alejarse temporalmente de su empresa, lo que desencadenó un efecto inesperado.

Legado Netflix 2

Durante su ausencia, sus cuatro hijos tomaron decisiones clave que modificaron el rumbo del negocio. Estas determinaciones no solo afectaron la estructura empresarial, sino que también profundizaron diferencias personales que venían gestándose desde hacía tiempo.

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras una grave enfermedad, un magnate de los medios descubre que los actos de sus hijos amenazan su imperio, construido con todo cuidado, y hará lo que sea para salvarlo".

Personajes complejos y decisiones irreversibles

Uno de los aspectos más destacados de Legado fue la construcción de sus personajes. Cada uno de los hijos de Seligman mostró una personalidad definida, con ambiciones propias y una relación particular con el padre.

Cuando Federico Seligman regresó, interpretado por José Coronado, se encontró con un escenario completamente distinto al que había dejado. La empresa ya no respondía a su visión original, y sus hijos habían tomado caminos propios que desafiaban su autoridad.

Legado Serie Netflix 1.jpg

En este contexto, la serie planteó preguntas clave: ¿hasta dónde puede llegar una familia por el poder? ¿Es posible separar los vínculos afectivos de los intereses económicos?

Estas incógnitas sostuvieron la tensión narrativa a lo largo de los episodios, manteniendo al espectador en constante expectativa.

El elenco principal de "Legado" con José Coronado

  • Jose Coronado
  • Belén Cuesta
  • Diego Martín
  • Natalia Huarte
  • María Morera
  • Susi Sánchez
  • Iván Pellicer
  • Lucas Nabor
Legado Serie Netflix 2.jpg

El éxito de la producción también se explicó por la calidad de su elenco. Además de la presencia de José Coronado, la serie contó con la participación de figuras destacadas como Belén Cuesta y Diego Martín.

Cada interpretación aportó profundidad a los personajes, permitiendo que el público conecte con sus conflictos internos. La naturalidad de las actuaciones contribuyó a que la historia resulte creíble y emocionalmente impactante.

Una producción que confirma el auge de las series españolas

En los últimos años, las producciones españolas lograron posicionarse como referentes dentro del streaming global. Series como Legado demostraron que es posible combinar calidad narrativa con historias universales que conectan con audiencias de diferentes países.

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El éxito de esta serie en Netflix reafirmó esta tendencia. La plataforma apostó por contenidos con identidad propia, y el resultado fue una producción que logró destacarse entre una oferta cada vez más amplia.

El formato de ocho episodios permitió desarrollar la historia con ritmo sostenido, sin perder intensidad. Cada capítulo aportó nuevos elementos al conflicto central, manteniendo el interés del espectador hasta el final.

Mirá el tráiler oficial de "Legado" en Netflix

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