El desgarrador gesto final de los papás de Luna tras la muerte de la nena de 6 años en el colegio.

“Quiero que se la recuerde por su vida, no por su final”, escribió su padre, en una frase que sintetizó el espíritu del mensaje familiar.

Además, agradeció al personal médico y a los docentes, y dejó un llamado a la reflexión sobre la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en los espacios donde juegan los chicos.

En el final de su carta, Ricardo remarcó la importancia de la donación de órganos y le dedicó unas últimas palabras a su hija: “Quiero que se la recuerde por su vida, no por su final. Donar es multiplicar el amor”.

Mi hija Luna era una niña profundamente alegre, ocurrente y llena de amor. Tenía una forma única de mirar el mundo, con una dulzura y una generosidad que se sentían en cada lugar al que iba. Le encantaba jugar, reír, compartir, y tenía esa capacidad tan especial de hacer sentir bien a los demás.

Desde muy chiquita, a sus 2 años, comenzó el jardín, la colonia y distintas actividades. En cada uno de esos espacios dejó una huella. No sólo por su energía y su alegría, sino también por su forma de vincularse, por su cariño sincero y su manera de incluir a todos.

Luna también tenía su fe. Amaba a Jesús y esa fe era parte de su esencia, de su forma de amar y de dar. Nos enseñó mucho más de lo que una niña tan pequeña podría imaginar.

En medio de tanto dolor, como familia decidimos donar sus órganos para que su amor y su luz sigan presentes en otras vidas. Elegimos que su historia también sea una oportunidad de vida para otros.

Mensaje papá nena 2

Queremos agradecer profundamente a los camilleros que la asistieron con urgencia, por su rapidez y compromiso en un momento tan crítico. También al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, a cada uno de sus profesionales, por haber hecho todo lo posible con tanto esfuerzo, dedicación y, sobre todo, con tanto cariño hacia nuestra hija y hacia nosotros.

También queremos que este dolor sirva para generar conciencia. Los niños necesitan jugar, es parte de su naturaleza, y como adultos no podemos ni debemos impedirlo. Pero sí tenemos la responsabilidad de brindarles herramientas, espacios seguros y la contención necesaria para que puedan hacerlo de manera cuidada.

Reconocemos profundamente el trabajo de la mayoría de las docentes, que ejercen su labor con verdadera vocación, muchas veces en condiciones que no son las ideales y sin el acompañamiento necesario de las autoridades. Sabemos, como padres, que no es fácil cuidar a un niño, y mucho menos a muchos a la vez, cada uno con su historia y su forma de ser. Por eso, este mensaje también es de respeto y de pedido: que se generen las condiciones adecuadas para que puedan acompañar a nuestros hijos como merecen.

Que este terrible accidente no sea en vano. Que nos impulse a crecer como sociedad, a revisar, a mejorar y a cuidar más. Que nos encuentre más atentos, más comprometidos y más humanos.

Luna dejó una marca imborrable en todos los que la conocieron. Su recuerdo vivirá siempre en nosotros y en cada persona que tuvo la suerte de cruzarse con ella. Que su energía, su alegría y su amor sigan siendo motor para seguir adelante.

Quiero que se la recuerde por su vida, no por su final. Donar es multiplicar el amor.

Ricardo Miqueo

Un accidente inesperado en la escuela que terminó en tragedia

Papa nena que murió en una escuela El desgarrador gesto final de los papás de Luna tras la muerte de la nena de 6 años en el colegio.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la Escuela Islas Malvinas N°117 de Rosario. Luna estaba jugando en el patio durante el recreo cuando cayó y golpeó su cabeza contra un banco de cemento.

Tras el impacto, fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde los médicos lograron estabilizarla en un primer momento. Sin embargo, su estado era crítico y permaneció internada bajo estricta observación.

Pese a los esfuerzos del equipo de salud, la nena murió el domingo como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Ricardo, padre de Luna, brindó un desgarrador testimonio que rápidamente tuvo repercusión pública. Según relató, recibió un llamado desde la escuela donde se le informó que su hija había sufrido un golpe. Pero la situación, lejos de parecerle menor, despertó en él una preocupación inmediata.

“Me pareció extraño”, explicó, recordando además un antecedente reciente que lo había alarmado. Según denunció, semanas atrás la pequeña había regresado del colegio con lesiones visibles en el rostro sin que nadie del establecimiento le informara sobre lo ocurrido.

“Hace pocas semanas me la entregaron con un golpe en la nariz y raspones, y nadie me dijo nada”, recordó con dolor.

Tras recibir la llamada, el hombre se dirigió rápidamente al establecimiento. Al llegar, la escena que encontró fue desesperante. Una ambulancia acababa de arribar al lugar, y un profesional médico ingresaba de urgencia con una camilla.

“Ahí entendí que no era solo un golpe”, afirmó.