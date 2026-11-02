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Del círculo íntimo al olvido: los famosos que terminaron afuera del casamiento de Lali Espósito

De inseparables a desconocidos: el dolor de los históricos amigos de Lali Espósito que no fueron invitados a su boda. Enterate.

Del círculo íntimo al olvido: los famosos que terminaron afuera del casamiento de Lali Espósito

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat fue uno de los acontecimientos más comentados del espectáculo, pero detrás de las imágenes de felicidad, los festejos y los invitados famosos también hubo ausencias que no pasaron inadvertidas. Personas que durante años formaron parte de su círculo más íntimo, compartieron vacaciones, reuniones familiares y momentos inolvidables, no estuvieron presentes en uno de los días más importantes de su vida. Y aunque no todos los distanciamientos tienen una explicación pública, algunas declaraciones dejaron al descubierto que ciertos vínculos quedaron definitivamente en el pasado.

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Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Yeyo De Gregorio, quien confirmó en LAM que no fue invitado a la boda. El actor, que conoce a Lali desde la infancia y compartió con ella distintas ficciones de Cris Morena, habló con tristeza sobre el alejamiento y dejó una frase que expuso cuánto le dolió el final de aquella amistad.

“Nosotros éramos amigos de toda la vida, nuestras familias eran muy amigas, éramos familia”, recordó. Una relación que, según sus propias palabras, iba mucho más allá de compartir un set de grabación: había reuniones, celebraciones, vacaciones y una historia en común que parecía inquebrantable.

Al intentar explicar qué había pasado, De Gregorio descartó que existiera un episodio puntual que hubiera provocado la ruptura. “Nada en particular, quizá... formas. Amigos ya no somos, lamentablemente”, reconoció. Sin embargo, aunque dejó en claro que hoy están distanciados, no escondió el cariño que todavía siente por la cantante: “La re banco a Lali, siempre voy a querer que ella y su familia estén bien”.

Pero hubo una confesión todavía más dolorosa. Yeyo admitió que el distanciamiento le afectó profundamente, especialmente por el vínculo que había construido con la familia de la artista. “Me dolió porque siempre fue mi hermana, Majo (la madre de Lali) como una vieja”, expresó.

El actor también recordó otro episodio que había alimentado su malestar: en 2024 no fue convocado al homenaje a Cris Morena organizado por el canal de streaming Olga. En aquella oportunidad, había manifestado su desilusión porque sentía que la relación con sus antiguos compañeros trascendía ampliamente lo profesional.

Y aunque no recibió invitación para el casamiento de Lali y Pedro, aseguró que habría asistido si lo convocaban. “Obvio que sí, porque me siento parte”, sostuvo.

Pero Yeyo no fue el único nombre que generó comentarios por su ausencia. Nico Vázquez, quien durante años formó parte del círculo cercano de Lali y compartió con ella una relación de amistad que trascendía lo laboral. En otra época, los encuentros, las reuniones y los viajes en grupo eran parte de una intimidad que también incluía a Gimena Accardi.

Sin embargo, el paso del tiempo y los cambios en los vínculos dejaron una distancia que contrasta con aquella cercanía. Su ausencia en la boda volvió a despertar comentarios sobre quiénes siguen formando parte del mundo íntimo de la cantante, aunque no hay una confirmación pública de que exista un conflicto entre ellos.

Gimena Accardi tampoco participó de la despedida de soltera de Lali en Río de Janeiro, donde la cantante viajó con un grupo de amigas para celebrar antes de la boda. En las imágenes aparecieron Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite, entre otras, pero la actriz no estuvo presente. Hasta el momento, no trascendieron públicamente los motivos de su ausencia ni corresponde dar por confirmado un conflicto entre ellas.

Todo indica que terminó de romperse con los rumores de romance entre el marido de Cande Vetramo, Andrés Gil, y Accardi, si bien ellos nunca lo confirmaron, mediáticamente sí: todo indica que la actriz lo perdonó, pero el vínculo entre ellas quedó roto.

También llamó la atención que Benjamín Amadeo, otro de los grandes amores del pasado de Lali, no estuviera en la celebración. En cambio, Peter Lanzani sí asistió, una presencia que despertó comentarios por la historia sentimental que compartió con la cantante.

Así, detrás de una boda rodeada de celebridades y festejos, quedaron expuestas algunas de las historias que acompañan el presente de Lali: amistades que cambiaron, vínculos que se enfriaron y personas que alguna vez fueron parte de su familia elegida y hoy están lejos.

La frase de Yeyo De Gregorio terminó siendo una de las más fuertes de toda esta historia: “Siempre fue mi hermana”. Una confesión que puso sobre la mesa el lado menos luminoso del casamiento y la confirmación de la ruptura con con esta parte de su pasado.

En pocas palabras

  • Ausencias notables: Varios amigos históricos de Lali Espósito no fueron invitados a su boda con Pedro Rosemblat.
  • Yeyo De Gregorio: Confirmó su ausencia, expresando dolor por el distanciamiento tras años de amistad familiar.
  • Otros distanciados: Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Amadeo tampoco estuvieron presentes, marcando rupturas en el círculo íntimo de la artista.
Resumen generado por Thinkindot AI
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