Netflix: Luis Zahera brilla con esta película española que dura menos de 2 horas

Luis Zahera en Netflix: la película que vuelve a llamar la atención del público

Netflix cuenta con numerosas producciones españolas dentro de su catálogo. Entre películas románticas, comedias y dramas, algunas historias consiguen destacarse por sus planteamientos originales y por la participación de actores reconocidos.

Ese es el caso de Loco por ella, una comedia romántica que propone una combinación particular de emociones y situaciones inesperadas.

La presencia de Luis Zahera constituye uno de los puntos de interés de la película. El actor español integra un reparto encabezado por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua, quienes interpretan a los dos personajes centrales de una historia que comienza con una noche aparentemente perfecta.

La película no se limita a desarrollar un romance tradicional. Su argumento introduce un escenario diferente cuando Adri descubre que Carla se encuentra internada en un centro psiquiátrico. A partir de ese momento, el joven toma una decisión que cambiará completamente el desarrollo de los acontecimientos.

La propuesta utiliza el humor para acompañar situaciones inesperadas y construir una narración en la que los personajes tienen un papel fundamental. De esta manera, la película alterna momentos románticos con escenas que buscan sorprender al espectador.

De qué trata Loco por ella, la película de Netflix con Luis Zahera

La historia comienza cuando Adri, un joven periodista, conoce a Carla en un bar. El encuentro se produce de manera casual y rápidamente surge una conexión entre ambos. Los protagonistas pasan juntos una noche especial.

Sin embargo, al terminar ese encuentro, sus caminos se separan. Para Adri, lo sucedido no representa simplemente una aventura pasajera. El joven queda interesado en Carla y decide buscarla para intentar continuar la relación que comenzó aquella noche.

La búsqueda lo lleva a descubrir una situación completamente diferente de la que esperaba. Carla está internada en un centro psiquiátrico y ese dato modifica todos los planes del protagonista.

Adri no quiere abandonar la posibilidad de volver a verla. Convencido de que existe algo especial entre ellos, toma una decisión extrema: internarse en el mismo centro donde se encuentra Carla.

La sinopsis oficial de Netflix resume el planteamiento de la película con una frase que anticipa el conflicto principal: "Después de pasar una alocada noche con Carla, Adri descubre que hay una sola manera de volver a verla: internarse en el centro psiquiátrico donde vive ella".

El elenco de Loco por ella: los actores que acompañan a Luis Zahera

Álvaro Cervantes

Susana Abaitua

Luis Zahera

Clara Segura

Aixa Villagrán

Paula Mália

Nil Cardoner

Txell Aixendri

Alberto San Juan

Mirá el tráiler oficial de Loco por ella en Netflix