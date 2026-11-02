"España se gobierna desde España": la advertencia de Pedro Sánchez antes de la visita de Javier Milei

Son más que notorios los contrapuntos en estos últimos años entre Pedro Sánchez y Trump. Pero el español amplió por capitales a otros líderes: se refirió a Tel Aviv (Netanyahu), Moscú (Putin) y Buenos Aires (Milei).

La declaración se produjo en la antesala del encuentro que se hará entre el miércoles y jueves, donde coincidirá Sánchez con Milei. El enfrentamiento entre ambos presidentes se profundizó después de que el jefe de Estado argentino calificara al español como un “dictador” y “delincuente” durante un acto en Madrid, en el que también pidió sacar a los socialistas del gobierno de ese país.

Aunque esta vez evitó mencionar directamente a Milei, Sánchez incluyó a Buenos Aires entre las capitales desde las que, según planteó, no debe condicionarse la política de España. El mandatario socialista acusó a los partidos de extrema derecha europeos de responder a intereses externos y sostuvo que existen dirigentes y grupos económicos que los financian y les marcan el rumbo.

Sánchez apuntó contra la alianza entre la derecha y Vox

El discurso también estuvo atravesado por la campaña para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. Sánchez cuestionó la alianza entre el Partido Popular (PP), principal fuerza de la derecha tradicional, y Vox, el espacio de ultraderecha liderado por Santiago Abascal, que mantiene afinidad ideológica con Milei.

“Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es solo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo”, advirtió el presidente español.

Sánchez sostuvo que la derecha tradicional termina fortaleciendo a los sectores más radicalizados cuando acuerda con ellos y normaliza sus discursos. Como ejemplo de los riesgos para Europa, denunció que la ultraderecha construye alianzas internacionales para debilitar la unidad del bloque desde dentro.

Un nuevo “mensaje” antes de la cumbre

La nueva declaración suma otro capítulo a la disputa entre Sánchez y Milei, cuyas diferencias ideológicas se trasladaron al terreno diplomático. El presidente argentino convirtió en reiteradas ocasiones sus críticas al socialismo español en parte de su discurso político, mientras que Sánchez cuestiona el avance de los movimientos de derecha radical y sus vínculos internacionales.

Pedro Sánchez está en pleno proceso de una campaña electoral y la figura de Milei le sirve para marcar diferencias ideológicas para sostener a su electorado.