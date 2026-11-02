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"España se gobierna desde España": la advertencia de Pedro Sánchez antes de la visita de Javier Milei

Conocidos por sus profundas diferencias, los mandatarios estarán cara a cara en Madrid, sede de la Cumbre Iberoamericana. El presidente del gobierno español volvió a referirse a su par argentino sin nombrarlo directamente.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Milei viaja a España a una cumbre. Antes de su llegada

Milei viaja a España a una cumbre. Antes de su llegada, Pedro Sánchez lo criticó sin nombrarlo. (Foto: A24.com)

“España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”. Fue un anticipo de la llegada que le espera al presidente argentino en Madrid. Javier Milei participará en la capital española de la nueva edición de la Cumbre Iberoamericana. Pedro Sánchez, como presidente del gobierno español, será el anfitrión y, antes del comienzo, criticó a varios países y sus mandatarios sin nombrarlos.

Leé también Javier Milei cuestionó a Pedro Sánchez por la crisis migratoria en España: "El final del socialismo se acerca"
Javier Milei cuestionó a Pedro Sánchez por la crisis migratoria en España. (Foto: archivo)

Sánchez habló de esas ciudades para evitar nombrar a Benjamín Netanyahu, Vladimir Putin o Javier Milei. Pero dijo algo más: con Donald Trump como cabeza principal, se refirió a la estrategia de esta coalición que “traspasa fronteras, esta internacional ultraderechista”, como la calificó, que “teje alianzas para debilitar a Europa desde dentro”.

Ese es el clima previo que el presidente del gobierno español, embarcado en su propia carrera electoral en pos de mantener su cargo, delineó en un discurso del foro World in Progress, en el Palacio de Congresos de Cataluña. La cumbre Iberoamericana, en cambio, durará dos días y se realizará en Madrid, a donde nuevamente llegará Milei en menos de un mes.

Previo a la cumbre Iberoamericana, Pedro S&aacute;nchez habl&oacute; de Javier Milei sin nombrarlo (Foto: captura de TV).

Previo a la cumbre Iberoamericana, Pedro Sánchez habló de Javier Milei sin nombrarlo (Foto: captura de TV).

Sánchez: desde dónde se gobierna España y el plan de la derecha internacional

Sánchez volvió a apuntar contra Milei y le mandó un mensaje dirigido a la influencia de los líderes extranjeros en la política española. “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”. Sus palabras sonaron a una suerte de anticipo de lo que puede esperararse en la cumbre que comenzará en Madrid. Desde la otra gran ciudad española, Barcelona, afirmó que hay una “estrategia” de un sector que identificó como la “derecha internacional” con inspiración en Washington.

Son más que notorios los contrapuntos en estos últimos años entre Pedro Sánchez y Trump. Pero el español amplió por capitales a otros líderes: se refirió a Tel Aviv (Netanyahu), Moscú (Putin) y Buenos Aires (Milei).

La declaración se produjo en la antesala del encuentro que se hará entre el miércoles y jueves, donde coincidirá Sánchez con Milei. El enfrentamiento entre ambos presidentes se profundizó después de que el jefe de Estado argentino calificara al español como un “dictador” y “delincuente” durante un acto en Madrid, en el que también pidió sacar a los socialistas del gobierno de ese país.

Aunque esta vez evitó mencionar directamente a Milei, Sánchez incluyó a Buenos Aires entre las capitales desde las que, según planteó, no debe condicionarse la política de España. El mandatario socialista acusó a los partidos de extrema derecha europeos de responder a intereses externos y sostuvo que existen dirigentes y grupos económicos que los financian y les marcan el rumbo.

Sánchez apuntó contra la alianza entre la derecha y Vox

El discurso también estuvo atravesado por la campaña para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. Sánchez cuestionó la alianza entre el Partido Popular (PP), principal fuerza de la derecha tradicional, y Vox, el espacio de ultraderecha liderado por Santiago Abascal, que mantiene afinidad ideológica con Milei.

“Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es solo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo”, advirtió el presidente español.

Sánchez sostuvo que la derecha tradicional termina fortaleciendo a los sectores más radicalizados cuando acuerda con ellos y normaliza sus discursos. Como ejemplo de los riesgos para Europa, denunció que la ultraderecha construye alianzas internacionales para debilitar la unidad del bloque desde dentro.

Un nuevo “mensaje” antes de la cumbre

La nueva declaración suma otro capítulo a la disputa entre Sánchez y Milei, cuyas diferencias ideológicas se trasladaron al terreno diplomático. El presidente argentino convirtió en reiteradas ocasiones sus críticas al socialismo español en parte de su discurso político, mientras que Sánchez cuestiona el avance de los movimientos de derecha radical y sus vínculos internacionales.

Pedro Sánchez está en pleno proceso de una campaña electoral y la figura de Milei le sirve para marcar diferencias ideológicas para sostener a su electorado.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Sánchez advierte: "España se gobierna desde España", marcando distancia ante la visita de Milei.
  • Crítica internacional: El presidente español cuestionó la "internacional ultraderechista" que busca "debilitar Europa".
  • Cumbre Iberoamericana: Ambos mandatarios coincidirán en Madrid en un clima de tensión diplomática.
Resumen generado por Thinkindot AI
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