Qué reveló la autopsia de la madre y sus tres hijos asesinados por el padre de la familia

El cuádruple crimen ocurrió el jueves.

Según fuentes judiciales citadas por Infobae, los primeros resultados de los exámenes forenses permitieron establecer un dato central para la reconstrucción del ataque: la madre y los tres chicos presentaban dos heridas de bala en la cabeza cada uno, mientras que el hombre tenía un único disparo en la sien izquierda.

Los primeros estudios realizados sobre los cinco cuerpos reforzaron la hipótesis de los investigadores de que Soihit Meza habría asesinado a su esposa y a sus hijos antes de suicidarse. De acuerdo con las fuentes judiciales, tanto Rivero Mejías como los tres menores presentaban dos impactos de bala en la cabeza. El hombre, en cambio, tenía una sola herida de arma de fuego en la sien izquierda.

Junto a su cuerpo, los efectivos encontraron una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz, que ahora forma parte de las pruebas analizadas en el expediente. La cantidad y ubicación de las heridas llevaron a los investigadores a considerar la hipótesis de que el atacante habría efectuado múltiples disparos para asegurarse de causar la muerte de las víctimas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón, a cargo de los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la vivienda para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Cómo descubrieron los cuerpos de la familia en Mariano Acosta

El hallazgo se produjo después de que un compañero de trabajo de Evelyn Carolina Rivero Mejías se preocupara porque la mujer no había asistido a cumplir sus tareas laborales y tampoco respondía los mensajes ni las llamadas.

Ante la falta de noticias, el hombre decidió acercarse hasta la vivienda familiar. Cuando llegó, llamó a la puerta, pero nadie respondió. Entonces, se asomó por una de las ventanas y observó los cuerpos dentro de una habitación.

Inmediatamente, dio aviso al 911. Los efectivos policiales que intervinieron encontraron a los cinco integrantes de la familia sin vida y con heridas de arma de fuego.La vivienda, de una sola planta, estaba ubicada en una zona residencial de Mariano Acosta, caracterizada por casas bajas, veredas con césped y escasa circulación de vehículos.

Los primeros estudios forenses revelaron que la mujer y los menores recibieron dos disparos en la cabeza cada uno.

Los vecinos señalaron que habían escuchado detonaciones durante las primeras horas del jueves, casi de madrugada, aunque en ese momento no se realizó ninguna denuncia policial. Este dato podría resultar relevante para establecer el horario aproximado en el que se produjo el ataque.

Quién era Mahatma Eyvind Soihit Meza, el hombre señalado por el crimen

A medida que avanzó la investigación, comenzaron a conocerse detalles sobre la vida de Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, quien era conocido como Eyvind entre sus allegados. El hombre había llegado a la Argentina desde Venezuela hacía más de una década y desarrolló distintas actividades laborales.

De acuerdo con registros comerciales y tributarios, estaba inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el rubro de consultoría informática y suministro de programas de computación. También había registrado empleos en una compañía de seguros y en actividades vinculadas con la comercialización y reparación de vehículos.

Según la información disponible, no figuraban deudas bancarias informadas a su nombre. Sin embargo, uno de los aspectos que llamó la atención después del hallazgo de los cuerpos fue su actividad en las redes sociales, donde publicaba fotografías de armas de fuego, prácticas de tiro y accesorios para pistolas.

Las publicaciones sobre armas que hacía el presunto asesino antes de la tragedia

En sus perfiles de redes sociales, Soihit Meza compartía contenido relacionado con armas y prácticas de tiro. A comienzos de octubre había publicado fotografías de una pistola Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo que fue encontrado en la habitación donde aparecieron los cinco cuerpos.

Además, aproximadamente tres semanas antes del crimen, difundió imágenes de una práctica de tiro. En aquella publicación, uno de sus contactos le comentó: “Buenos tiros, amigo”.

Masacre familiar en Merlo: las fotos que publicó el principal sospechoso. (Foto: Facebook)

El hombre respondió: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado”. Los mensajes cobraron relevancia después de conocerse el desenlace de la tragedia familiar, aunque por sí solos no permiten establecer que existiera una planificación previa del ataque.

Qué dijeron los vecinos de Mariano Acosta sobre la familia asesinada

El crimen provocó una fuerte conmoción entre los habitantes del barrio, que describieron la zona como un lugar tranquilo y de familias trabajadoras. “Nos cayó como un balde de agua fría”, expresó uno de los vecinos ante los periodistas que se acercaron al lugar.

El hombre aseguró que en la zona vive “toda gente trabajadora” y manifestó su sorpresa por lo ocurrido. Otra vecina recordó que había visto a Evelyn Carolina Rivero Mejías por última vez el lunes anterior al hallazgo.

Según relató, la mujer solía circular en bicicleta y era una persona atenta con quienes vivían en los alrededores. También remarcó que se trata de un barrio habitualmente tranquilo.