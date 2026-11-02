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Todos pasaron, pero él quedó: el ex de Lali Espósito que estuvo presente en su casamiento

Se terminó el noviazgo, pero no el amor: el vínculo de Lali Espósito que resistió todas las etapas y dijo presente en su casamiento. Enterate.

Todos pasaron, pero él quedó: el ex de Lali Espósito que estuvo presente en su casamiento

En la vida sentimental de Lali Espósito hubo romances que ocuparon titulares, separaciones que terminaron en escándalo y relaciones que quedaron definitivamente en el pasado. Sin embargo, existe una historia que logró algo que pocas consiguen: sobrevivir al final del noviazgo y transformarse en un vínculo que resistió el paso del tiempo. Se trata de su relación con Peter Lanzani, el primer gran amor de una generación que todavía recuerda el fenómeno de Laliter.

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Todo comenzó en 2006, cuando ambos se conocieron durante las grabaciones de Chiquititas. Pero fue con la llegada de Casi Ángeles cuando su historia explotó. En la ficción interpretaban a Marianella Rinaldi y Thiago Bedoya Agüero, mientras que detrás de cámaras construían un romance real que despertó una verdadera locura entre sus seguidores.

Durante cuatro años fueron una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. La química traspasaba la pantalla, los fanáticos seguían cada aparición juntos y sus declaraciones de amor alimentaban la ilusión de quienes soñaban con que aquella historia de ficción fuera eterna.

En una entrevista de 2008, Lali había resumido sus sentimientos con una frase sencilla: “Nos amamos como cualquier hijo de vecino”. Peter, por su parte, también había dejado en claro lo que sentía: “Siempre la quise y siempre la voy a querer”. Una declaración que, con el paso de los años, terminó adquiriendo otro significado.

Pero en 2010, con el final de Casi Ángeles, también llegó el cierre de su etapa como pareja. Según trascendió años después, la decisión estuvo relacionada con el desgaste de compartir prácticamente todo: las grabaciones, los escenarios, los viajes y buena parte de la vida cotidiana. Necesitaban espacio, crecer por separado y descubrir quiénes eran más allá de aquella relación que había comenzado cuando todavía eran adolescentes.

La separación no significó, sin embargo, una ruptura definitiva. Lejos de terminar enfrentados, continuaron trabajando juntos en Teen Angels hasta 2012 y encontraron una manera diferente de acompañarse. Con el tiempo, Peter incluso participó del videoclip de Mi fiesta y estuvo presente en el show de Lali en Vélez, demostrando que el cariño seguía intacto.

Y ahí aparece lo que vuelve especial esta historia. Mientras otras relaciones de Lali quedaron atravesadas por distanciamientos, polémicas o escándalos, con Peter ocurrió algo distinto: el amor cambió de forma, pero no desapareció. Dejaron de ser novios, pero conservaron una complicidad que se mantuvo a lo largo de los años.

Hoy, ambos construyeron sus propias carreras y siguieron caminos sentimentales diferentes. Sin embargo, cada gesto de reconocimiento público, cada aparición compartida y cada recuerdo de aquella época vuelve a despertar la nostalgia por una historia que marcó a toda una generación.

Peter Lanzani fue mucho más que el primer gran amor de Lali: fue ese vínculo que consiguió atravesar una separación sin convertirse en una guerra. Porque algunas historias no necesitan terminar juntas para perdurar. Y, en el universo sentimental de la cantante, Laliter sigue ocupando un lugar que el tiempo no consiguió borrar.

El ejemplo de esta amistad es que Peter fue el único ex invitado por Lali a su casamiento con Pedro Rosemblant, que celebaron este fin de semana en una casona de San Telmo.

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