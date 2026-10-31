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Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani se lucen con el estreno de la película más esperada

"Felicidades" llega a Netflix con Adrián Suar y Griselda Siciliani al frente de una película que promete estar entre las más comentadas del año.

Adrián Suar y Griselda Siciliani se lucen con el estreno de la película más esperada. (Foto: Gentileza Netflix)

Adrián Suar y Griselda Siciliani se lucen con el estreno de la película más esperada. (Foto: Gentileza Netflix)

Netflix prepara uno de sus lanzamientos argentinos más llamativos para el cierre de 2026. Se trata de Felicidades, una película que reunirá a Adrián Suar y Griselda Siciliani en una comedia cargada de situaciones inesperadas, secretos y momentos desopilantes. La producción llegará a la plataforma en diciembre y estará dirigida por el reconocido cineasta español Álex de la Iglesia.

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La película trasladará a la pantalla una historia que nació en los escenarios porteños y que consiguió un recorrido exitoso en el teatro. Ahora, la propuesta buscará conquistar a los suscriptores del servicio de streaming con una adaptación cinematográfica que combinará humor, enredos y una celebración que terminará muy lejos de lo que sus protagonistas imaginaron.

El proyecto también reunirá a un destacado elenco argentino, con figuras como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto. La combinación de estos intérpretes, sumada a la particular mirada de su director, convertirá a la producción en uno de los estrenos nacionales que despertarán mayor interés.

Netflix prepara el estreno de Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani

Felicidades será una de las nuevas películas argentinas que Netflix incorporará a su catálogo durante diciembre de 2026. La producción tendrá como protagonistas a Adrián Suar y Griselda Siciliani, dos intérpretes con una extensa trayectoria en la ficción y la comedia.

En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

La propuesta combinará los elementos clásicos de una comedia de enredos con situaciones inesperadas que pondrán a prueba a todos los personajes. Los invitados tendrán un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos y contribuirán a que los conflictos ocultos salgan a la luz.

El elenco que acompañará a Adrián Suar y Griselda Siciliani

  • Director: Álex de la Iglesia
  • Producción: Preludio
  • Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece
  • Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.
  • Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.
  • Fotografía: Pablo Bernst
  • Edición: Manuel Bauer
  • Diseño de vestuario: Liliana Piekar
  • Diseño de producción: José Luis Arrizabalaga
  • Director de Arte: Matías Martinez

Álex de la Iglesia será el director detrás de la película

Uno de los aspectos más particulares de Felicidades será la participación de Álex de la Iglesia como director.

El realizador español es conocido por una filmografía que combina comedia, humor negro, absurdo y situaciones desbordadas. Entre sus trabajos se encuentran películas como El día de la bestia y El bar, además de la serie 30 Monedas.

Su estilo cinematográfico se caracteriza por incorporar escenarios poco convencionales, personajes particulares y situaciones que pueden pasar rápidamente de lo cotidiano a lo extraordinario.

Esa identidad creativa tendrá un lugar importante en la adaptación de la obra teatral de Mariano Pensotti. La historia ofrecerá un escenario ideal para desarrollar una narración en la que los acontecimientos irán aumentando progresivamente su nivel de descontrol.

La participación del director también marcará un dato destacado dentro del proyecto: será su primera colaboración en una película de Netflix realizada en Argentina.

Cuándo se estrena Felicidades en Netflix

La fecha de llegada de Felicidades a Netflix ya tiene un mes confirmado: diciembre de 2026.

La plataforma incorporará la producción a su catálogo durante el último mes del año, como parte de sus próximos lanzamientos cinematográficos argentinos.

La película reunirá varios elementos que la diferenciarán dentro de la oferta argentina de Netflix: una obra teatral reconocida, un elenco encabezado por Adrián Suar y Griselda Siciliani y la dirección de un realizador español con una identidad cinematográfica particular.

La llegada de Felicidades se sumará a la apuesta de Netflix por incorporar producciones argentinas a su catálogo. Diciembre de 2026 será, así, el mes elegido para que esta adaptación cinematográfica encuentre a sus espectadores.

Adelanto de Felicidades en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: Se anuncia "Felicidades", película argentina protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.
  • Sinopsis: Una comedia sobre una pareja cuya celebración de cumpleaños se ve alterada por la irrupción de un médium y secretos revelados.
  • Elenco y Director: La producción cuenta con figuras como Benjamín Vicuña y la dirección del español Álex de la Iglesia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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