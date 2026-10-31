Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para ver en el fin de semana

Sin embargo, su vida cotidiana cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al crimen organizado. La situación despierta una profunda preocupación en Tirso, que observa cómo su familia queda expuesta a peligros cada vez mayores.

Frente a ese escenario, el protagonista decide intervenir. Su objetivo consiste en proteger a Irene y evitar que termine involucrada en un entorno del que podría resultar difícil escapar. Pero su decisión también lo lleva a enfrentarse con situaciones que ponen a prueba sus principios y su capacidad para manejar los conflictos.

Tirso no es un protagonista convencional. Su pasado militar influye en sus reacciones y en la forma en que interpreta los acontecimientos. Está acostumbrado a la disciplina, al orden y a resolver los problemas de manera directa. Por eso, muchas de las situaciones que aparecen en su camino terminan generando enfrentamientos.

José Coronado construye uno de los personajes más intensos de la ficción

Uno de los principales atractivos de Entrevías es la interpretación de José Coronado, quien se pone en la piel de Tirso Abantos. El actor sostiene buena parte de la historia con un personaje que combina dureza, desconfianza, autoridad y momentos de sensibilidad.

Su trabajo permite mostrar distintas facetas de un hombre que parece tener respuestas para casi todo, pero que también debe enfrentarse a situaciones que escapan de su control.

Tirso tiene una personalidad marcada por sus experiencias anteriores. Su carácter puede resultar difícil para quienes lo rodean, especialmente cuando considera que alguien está poniendo en peligro a su familia. Sin embargo, detrás de esa apariencia distante existe una preocupación permanente por las personas que quiere.

La interpretación de Coronado aporta consistencia a una historia que necesita un personaje capaz de sostener diferentes registros. El actor transita momentos de tensión, enfrentamientos y situaciones dramáticas sin perder las características principales de Tirso.

Luis Zahera sorprende con un policía que rompe todos los esquemas

Otro de los grandes atractivos de la producción es Luis Zahera, quien interpreta al inspector Ezequiel Fandiño. Su personaje representa una personalidad muy diferente a la de Tirso y aporta una dinámica particular a las situaciones que se desarrollan en la historia.

Ezequiel es un policía que utiliza métodos poco convencionales y que se caracteriza por una manera impredecible de afrontar las investigaciones. Su comportamiento contrasta con los procedimientos más tradicionales y genera situaciones que pueden pasar del humor a la tensión en cuestión de minutos.

La personalidad del inspector permite introducir momentos de distensión dentro de una trama atravesada por conflictos importantes. Sin embargo, su presencia también resulta fundamental cuando aparecen situaciones que requieren decisiones rápidas y estrategias arriesgadas.

Luis Zahera consigue construir un personaje con identidad propia, capaz de llamar la atención incluso cuando comparte escenas con una figura tan fuerte como la de Coronado.

La relación entre José Coronado y Luis Zahera es una de las claves de Entrevías

La dinámica entre los personajes interpretados por José Coronado y Luis Zahera constituye uno de los puntos más destacados de la producción española.

Tirso y Ezequiel tienen formas muy diferentes de interpretar los problemas. El exmilitar representa la disciplina, el orden y los valores tradicionales. El inspector, en cambio, se mueve con mayor flexibilidad y recurre a estrategias que no siempre coinciden con los procedimientos convencionales.

Sin embargo, sus personalidades también pueden complementarse cuando deben afrontar situaciones que afectan la seguridad del barrio. Aunque sus métodos no coinciden, ambos terminan involucrados en conflictos que requieren encontrar alguna forma de cooperación.

La relación entre los protagonistas permite desarrollar escenas en las que conviven el drama, la tensión y el humor. Esa combinación contribuye a que la serie mantenga un ritmo ágil y evita que todos los episodios sigan una misma estructura.

La química interpretativa entre Coronado y Zahera se convirtió en uno de los aspectos más valorados de la ficción. Sus personajes tienen características muy marcadas, pero justamente esas diferencias permiten que cada encuentro resulte interesante.

Resumen de la primera temporada de Entrevías