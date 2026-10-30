Crimen de Nancy Godoy: revelaron quién fue el testigo que dijo dónde estaba el cuerpo y cómo fue el ataque

FEMICIDIO DE NANCY GODOY: LAS DUDAS SOBRE LA COARTADA DE ROSA LEGUIZAMÓN

El dato que aportó Joaquín Leguizamón para encontrar el cuerpo

Uno de los elementos más importantes de la investigación fue la información que proporcionó Joaquín Leguizamón, hermano de una de las personas detenidas por el asesinato. El hombre se presentó ante el grupo de fiscales que interviene en la causa y señaló el lugar donde, según su relato, habían abandonado los restos de Nancy Godoy.

A partir de esos datos, los investigadores organizaron las tareas que permitieron localizar el cuerpo de la docente. Durante el procedimiento también encontraron pertenencias que resultan relevantes para la reconstrucción de los hechos:

La cartera de Nancy Godoy, hallada en el sector donde estaban sus restos.

Una campera de la víctima, que fue incorporada a la investigación.

Su teléfono celular, considerado un elemento importante para analizar sus últimas comunicaciones.

El testimonio de Joaquín también introdujo una hipótesis sobre la cantidad de personas que habrían intervenido en el asesinato. De acuerdo con su versión, el ataque contra la docente habría sido cometido por un grupo, aunque todavía resta establecer quiénes participaron, qué responsabilidad tuvo cada uno y cómo se desarrollaron los hechos.

Rosa Leguizamón es una de las detenidas por el caso que investiga el crimen de Nancy Godoy. (Foto: gentileza Diario Época)

El hijo de Rosa Leguizamón declaró en Cámara Gesell

Otro de los avances de la causa se produjo este viernes, cuando el hijo de Rosa Leguizamón, un adolescente de 13 años, declaró en Cámara Gesell. Los investigadores consideran que el menor podría haber estado presente durante el ataque contra Nancy Godoy, por lo que su testimonio es considerado relevante para intentar reconstruir la secuencia del crimen.

La declaración se realizó mediante un procedimiento especial destinado a recibir testimonios de niños y adolescentes en condiciones de protección. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre lo que contó el menor ni se informó oficialmente si aportó datos que permitan identificar a quienes participaron de la agresión.

Después de la audiencia, Marcos Negroni, abogado defensor de Rosa Leguizamón, se refirió a la declaración del adolescente. El letrado sostuvo que el testimonio del menor “está mostrando la verdad” y volvió a defender a su clienta, al asegurar que no tuvo participación en el asesinato, por el momento, el contenido de la declaración permanece bajo reserva mientras la Justicia analiza los elementos incorporados a la causa.

La investigación tendrá una nueva instancia judicial el próximo lunes, cuando está previsto que Rosa Leguizamón declare ante la Justicia. La mujer permanece detenida e imputada en el expediente que investiga la muerte de la docente rural.

Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy sobre el brutal ataque

Los resultados preliminares de la autopsia permitieron conocer nuevos detalles sobre la violencia que sufrió Nancy Godoy antes de morir. De acuerdo con la información difundida sobre el examen forense, el cuerpo presentaba múltiples lesiones y signos compatibles con intentos de defensa, lo que indica que la víctima habría tratado de protegerse durante la agresión.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los especialistas fue la variedad de heridas detectadas. Por sus características, los investigadores analizan la posibilidad de que se hayan utilizado diferentes armas durante el ataque. Entre los elementos mencionados como posibles instrumentos utilizados aparecen cuchillos, facas y punzones, sin embargo, todavía no se determinó de manera concluyente qué armas provocaron cada una de las lesiones.

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Las pericias que faltan para esclarecer el crimen

Además de los testimonios, los investigadores esperan los resultados de distintos estudios científicos que podrían aportar información sobre las circunstancias de la muerte.

Entre las medidas pendientes se encuentran:

Análisis genéticos: para estudiar las muestras biológicas recolectadas durante la investigación.

Estudios bioquímicos: destinados a obtener información complementaria sobre el estado del cuerpo.

Pericias toxicológicas: para determinar la posible presencia de sustancias.

Estudios de anatomía patológica: para profundizar el análisis de las lesiones y los tejidos examinados.

La combinación de estos resultados con los testimonios y los elementos encontrados durante los procedimientos será fundamental para reconstruir las últimas horas de Nancy Godoy.

La hipótesis de un ataque grupal, la declaración del adolescente y el testimonio pendiente de Rosa Leguizamón son ahora algunos de los puntos centrales de una investigación que busca determinar cómo fue asesinada la docente rural y quiénes participaron del crimen.