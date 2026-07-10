Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero la mayoría resuelve mal

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 25 + 5² ÷ (13 - 8).
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
Desafío matemático: 25 + 5² ÷ (13 - 8)
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 25 + 5² ÷ (13 - 8).
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve el paréntesis:
13 - 8 = 5
La expresión queda así:
25 + 5² ÷ 5
Luego se resuelve la potencia:
5² = 25
La cuenta pasa a ser:
25 + 25 ÷ 5
Después se realiza la división:
25 ÷ 5 = 5
La operación queda así:
25 + 5
Por último, se realiza la suma:
25 + 5 =
La respuesta correcta es 30. Quienes obtuvieron un resultado diferente probablemente realizaron la suma antes de la división, un error frecuente al no respetar la jerarquía de operaciones.