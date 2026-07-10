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Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero la mayoría resuelve mal

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

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Desafío matemático: 25 + 5² ÷ (13 - 8)

Desafío matemático: 25 + 5² ÷ (13 - 8)

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 25 + 5² ÷ (13 - 8).

Leé también Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos
Desafpio matemático: la consigna consiste en resolver correctamente 22 × 11 - 10 + (3² + 81).

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Resolución del desafío matemático: 25 + 5² ÷ (13 - 8)

Primero se resuelve el paréntesis:

13 - 8 = 5

La expresión queda así:

25 + 5² ÷ 5

Luego se resuelve la potencia:

5² = 25

La cuenta pasa a ser:

25 + 25 ÷ 5

Después se realiza la división:

25 ÷ 5 = 5

La operación queda así:

25 + 5

Por último, se realiza la suma:

25 + 5 =

Resultado final

La respuesta correcta es 30. Quienes obtuvieron un resultado diferente probablemente realizaron la suma antes de la división, un error frecuente al no respetar la jerarquía de operaciones.

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